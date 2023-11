Davina Geiss gratuliert ihrem Liebling zum Geburtstag: "Happy Birthday to the Love of my Life"

Davina Geiss (20) lebt mit ihrer Familie in Saint-Tropez. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/davinageiss

"Happy Birthday to the Love of my Life", schrieb die Schwester von Shania Geiss (19) zu einem Foto des Familienhundes Maddox, welches sie in ihrer Instagram-Story teilte. Weiter führte die Millionärstochter aus: "16 Years today. I love you."

Für alle Männer, die einen Schock bekommen haben, heißt das: Keine Sorge, noch ist die 20-Jährige Single. Wobei es Davina zuletzt selbst war, die die Liebesgerüchte mit dem ehemaligen Bundesliga-Star Ismail Jakobs (24) angeheizt hat.

Denn die TV-Bekanntheit ("Die Geissens") verbrachte erst vor kurzem den Abend mit dem ehemaligen Starspieler des 1. FC Köln, der der inzwischen im Fürstentum bei der AS Monaco seine Brötchen verdient.

Im Sommer 2021 wechselte der gebürtige Domstädter ins Steuerparadies am Mittelmeer, um dort sein sportliches Glück zu finden.