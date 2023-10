Liebesflaute bei Davina Geiss: Jetzt spricht sie über möglichen Grund - und OnlyFans

Saint-Tropez (Frankreich) - Davina Geiss zeigt sich offen wie nie. Über 100 Fan-Fragen beantwortete die 20-Jährige jüngst auf Instagram. Eine Antwort ließ dabei tief in ihre Seele blicken!

Der glückliche Auserwählte war der britische Rapper Leondre Devries (22). Doch schon vor fünf Jahren zerbrach die Teenager-Liebe . Seitdem ist es bei Davina im Hinblick auf zwischenmenschliche Beziehungen ziemlich still geworden.

Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte die Millionärstochter in diesem Sommer ungewohnt viel nackte Haut. © Instagram/davinageiss (Screenshot)

Womöglich liegen die Vertrauensprobleme noch immer in dem Liebes-Aus mit Leondre verankert. Denn: Der Rapper ließ die Geiss-Tochter einst für eine andere sitzen. Und dabei handelte es sich auch noch ausgerechnet um Davinas Freundin Carla.

Was das bedeutet, kann wohl jeder nachvollziehen. Die Millionärstochter hatte lange an der Trennung zu knabbern. Mama Carmen sah das alles etwas entspannter. "Das sind ja noch Kinder. So richtig ernst ist das alles noch nicht", erklärte die Kult-Blondine damals.

Auch ohne festen Partner an ihrer Seite weiß Davina, wie sie der Männerwelt mit heißen Aufnahmen den Kopf verdrehen kann. Nacktfotos wird es von der Modedesignerin aber keine im Internet geben.

Im Rahmen der jüngsten "Q&A"-Runde bekam Davina nämlich auch die Frage gestellt, ob sie schon einmal über "OnlyFans" nachgedacht habe. Ihre Antwort fiel dabei kurz und eindeutig aus: "Niemals!"