Protz-Schwestern Davina und Shania Geiss: Dafür geben sie wirklich ihr ganzes Geld aus!

An Cash mangelt es den Millionärstöchtern also nicht. Doch wofür gehen am Ende des Tages die meisten Euros über den Ladentisch? Im Interview mit " Bunte " verrät Davina, dass sie den Großteil ihrer Kohle für "Taschen und Essen" ausgibt.

Inzwischen haben die beiden Millionärstöchter mit "Davina & Shania - We Love Monaco" sogar ihre eigene Reality-Doku im TV. © RTLZWEI

Konkret darauf angesprochen offenbart die jüngste Tochter von Robert und Carmen dann, dass sie die letzte satte Summe in jüngerer Vergangenheit für Schuhe ausgegeben habe: "Neue High Heels von Louis Vuitton!"

Ihre 19-jährige Schwester ließ derweil für ein anderes Accessoire die Kreditkarte glühen. "Meine letzte Tasche, die ich gekauft habe, war eine Dior-Tasche", erinnert sich Davina. Dabei kaufe sie eigentlich "immer von anderen Marken". Wohl dem, der sich solche Ausnahmen gönnen kann.

Sollten die Kosten doch einmal den Rahmen sprengen, greifen die Wahl-Monegassinnen auf einen simplen Trick zurück: "Bei Taschen machen wir oft Hälfte-Hälfte!" Aktuell auch kein Problem, weil beide einen ähnlichen Geschmack haben und zusammenwohnen.

Davina blickt aber bereits sorgenvoll in die Zukunft. "Wir sind schon am Überlegen, wie wir das in zehn Jahren machen." Doch wie kommentieren die Fans immer so schön: "Eure Probleme hätte ich gerne!"

Ab 1. Mai läuft "Davina & Shania - We Love Monaco" immer montags um 21.15 Uhr bei RTLZWEI - ab dem 8. Mai sogar in Doppelfolgen.