So würde Davina Geiss heißen, wenn Papa Robert vor 20 Jahren nicht aufs Klo gemusst hätte!

Die Millionärstochter wurde am 30. Mai 2003 im Fürstentum Monaco geboren und feiert in wenigen Tagen ihren 20. Geburtstag. © Instagram/the_real_davina_geiss (Screenshot, Bildmontage)

Davina erklärte dazu mit einem Tränen lachenden Smiley: "Aber dann war mein Vater mal auf der Toilette, und die Klo-Rolle hieß Kimberley." Die Erleuchtung kam Papa Robert also mal wieder, während der "Geschäftszeiten". Oder wie der 59-Jährige stets zu sagen pflegt: beim "Big Business!"

Derzeit ist die Immobilien-Interessierte gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Shania Geiss (18) in der zweiten Staffel von "Davina & Shania - We Love Monaco" zu sehen. Im Spin-off zur Familienserie gewähren die beiden jungen Frauen einen Einblick in ihr privilegiertes Leben in Saus und Braus.

Die Töchter der Kölner Kult-Auswanderer sind inzwischen nämlich flügge geworden und folgen abseits des strengen Regiments ihrer gut betuchten Eltern mehr und mehr dem Ruf der Freiheit.