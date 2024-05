Entjungferung im Ski-Urlaub? Davina und Shania Geiss nutzen Zeit ohne ihre Eltern!

Davina Geiss (20, Fotos) ist die älteste Tochter von Modemacher Robert Geiss (60) und seiner Frau Carmen (59). © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Sommerliches Klima im Fürstentum, Schneetreiben in Valberg. In der aktuellen Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" laden die beiden Töchter von Robert (60) und Carmen Geiss (59) ihre engste Clique in das Familien-Chalet in den Alpen ein.

Unmittelbar nach ihrer verspäteten Ankunft zeigt Josh seinem Kumpel Ozan auf dem Smartphone einen Presseartikel, in dem Carmen ungeniert über das Sexleben ihrer Kinder auspackt.

"Beide sind noch Jungfrau. Sie wollen nicht von einem Baum zum nächsten springen", steht dort unter anderem geschrieben. Ozan erkennt darin sofort eine Challenge und erklärt vollmundig: "Das sollten wir doch so schnell wie möglich ändern!"

Dass Josh seine Pläne mit einem Kopfschütteln quittiert, stört den Friseur wenig. Zur Not will er die Sache auch ganz allein "in Angriff nehmen".

Im romantischen Ambiente der Holzhütte geht Ozan bei Davina in die Offensive. Er flirtet, was das Zeug hält, und überschüttet die 20-Jährige mit Komplimenten. Vergeblich. Näher kommen sich die beiden in der Folge nicht.