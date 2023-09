Unterwäsche-Blitzer bei Davina Geiss: Diese Fan-Reaktion hat sie nicht erwartet!

Saint-Tropez (Frankreich) - Davina Geiss scheint einen unvergesslichen Sommer an der Côte d’Azur zu verbringen. Für ihre jüngsten Partyfotos erntet die 20-Jährige jedoch scharfe Kritik. Der Grund ist nicht ihr transparenter Look!

Davina Geiss (20) genießt mit ihren High-Society-Freundinnen den Party-Sommer in Saint-Tropez. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Die älteste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) führt ein Leben, von dem viele junge Frauen in ihrem Alter nur träumen können. Mode, Partys und Yacht-Ausflüge prägen den Alltag der gebürtigen Monegassin.

In ihrem aktuellsten Instagram-Beitrag teilt Davina jetzt einige Eindrücke aus ihrem privilegierten Leben mit den Fans. Zu sehen gibt es in der Bilderreihe aber nicht nur einen fragwürdigen Gucci-Sonnenschirm und ein edles Backgammon-Spiel.

Der Schnappschuss, der sofort ins Auge sticht, zeigt die Millionärstochter, wie sie mit ihren ebenfalls gut betuchten Freundinnen in einem Beachclub posiert. Dabei trägt die Schwester von Shania Geiss (19) nichts weiter als ein löchriges Mini-Strickkleid.

Durch das aufreizende transparente Design gibt der schwarze Fummel zudem automatisch den Blick dafür frei, was Davina an diesem Tag so darunter trägt. Als Unterwäsche blitzt lediglich ein knapper Bikini hervor.

In der Hand hält die TV-Bekanntheit ("Die Geissens", "We Love Monaco") ein leeres Weinglas. Dieser lässige Strand-Look steht ihr wie gewohnt exzellent. Eine XXL-Sonnenbrille sowie ihre obligatorische Kreuz-Kette runden das Outfit ab.