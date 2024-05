Von Nichts kommt Nichts! Davina und Shania Geiss starten endlich ins Berufsleben

Monaco - Das Leben könnte so schön sein für Shania (19) und Davina Geiss (20). Doch auf der faulen Haut zu liegen, können sich die Millionärs-Erbinnen abschminken.

"Der Immobilienmarkt in Monaco gehört zu den meist umkämpften auf der Welt", meint der Prinz. "Eigentlich erwarte ich von meinen Leuten daher, dass wir 24/7 erreichbar sind."

Kurzerhand organisiert der TV-Millionär Shania und Davina also ein Praktikum bei Prinz Wolfram von der Leyen. Dem gehört nicht nur ein Immobilienbüro in Monaco, sondern er weiß auch ganz genau, worauf es ankommt, um erfolgreich zu sein.

Egal, wie viel Geld auf dem Familienkonto lagert, für Robert und Carmen ist klar: Auch ihre beiden Sprösslinge müssen so langsam den Weg in die Arbeitswelt finden. Von nichts kommt eben auch nichts.

Shania (19) und Davina Geiss (20) üben in der neuen Folge "Davina & Shania - We love Monaco" ihren Auftritt als Immobilienmaklerinnen. © RTLZWEI

Die Anforderungen sind also hoch für die Geiss-Sprösslinge. Trotzdem wollen die jungen Frauen in das Immobilien-Abenteuer reinschnuppern. Kurzerhand stellen sie sich also testweise verschiedene Objekte vor und probieren aus, wie sie ihre potenzielle Kundschaft überzeugen können.

Doch damit nicht genug! Sogar einen ersten echten Kunden haben Shania und Davina bereits an Land gezogen - wenn auch mit ein bisschen Klüngelei.

Denn Freund Ozan ist auf der Suche nach einem Friseursalon im Kleinstaat an der französischen Mittelmeerküste. Ehrensache, dass er sich dann auch gleich einen potenziellen Laden von den beiden Maklerinnen in Spe zeigen lässt. "Die Mädels haben mich wirklich verblüfft", meint er anschließend.

Ob er sich am Ende dann auch tatsächlich für den Friseursalon entscheidet und wie das Immobilien-Abenteuer für Shania und Davina weitergeht, erfahrt ihr wie gewohnt am Montagabend ab 21.15 Uhr bei "Davina & Shania - We love Monaco" bei RTLZWEI.