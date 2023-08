Wenig drunter: Transparent-Look von Davina Geiss lässt Fans im Netz völlig eskalieren!

Saint-Tropez (Frankreich) - Davina Geiss (20) sorgt mit einem weiteren heißen Schnappschuss von sich wieder einmal für Schnappatmung bei den Fans. Ihr durchsichtiger Look zeigt beinahe alles!

Auf dem dritten Schnappschuss präsentiert Davina zudem ungewohnt offenherzig ihre knackige Kehrseite. Ihre Fans sind sich einig: Mit diesem Outfit stellt sie ihre kleine Schwester endgültig in den Schatten!

Die ältere Schwester von Shania Geiss (19) trägt in der Bilderreihe, die aus drei Aufnahmen besteht, ein transparentes königsblaues Strandkleid mit einem verführerisch tiefen Beinschlitz. Ihre intimsten Körperstellen werden dabei lediglich durch einen Bikini verdeckt.

Gleich mehrfach raubte Davina ihren rund 468.000 Followern auf Instagram in den vergangenen Wochen mit knapp bekleideten Aufnahmen den Atem. Auch für ihren jüngsten Beitrag hat sich die Blondine wieder gekonnt in Szene gesetzt.

Die 20-jährige Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) hat in diesem Sommer einen Imagewechsel vollzogen: vom Glamour-Girl zum sexy Vamp, der sich plötzlich gerne von seiner freizügigen Seite zeigt.

Die 20-jährige Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) ist zu einer attraktiven jungen Frau herangereift. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

"Die hat Shania schon lange in die Tasche gesteckt", schreibt ein Nutzer beispielhaft in die Kommentarspalte unter dem Beitrag, den die Millionärstochter lediglich mit den Worten "The Blueprint" versehen hat.

Für andere ist Davina "einfach nur heiß" oder auch "unglaublich sexy". Besonders viele Komplimente erhält das 20-jährige TV-Sternchen ("Die Geissens") auch diesmal wieder für ihre neue Haarfarbe. Sie war erst kürzlich auf blond umgestiegen.

Davina wurde 2003 in Monaco geboren. Zuvor hatte ihre Mama Carmen sieben Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft zu verdauen. Nur wenige Monate später kam ihre Schwester Shania zur Welt und machte das Familienglück der Geissens perfekt.

Seit 2011 sind die Millionärstöchter im Rahmen der Reality-TV-Doku im TV zu sehen. Im vergangenen Jahr kam dann auch noch das Spin-off "Davina & Shania - We Love Monaco" dazu.

Hier gewähren die Schwestern abseits des strengen Regiments ihrer gut betuchten Eltern weitere exklusive Einblicke in ihr glamouröses Leben im Fürstentum.