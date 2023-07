Deep Purple rocken den Stadtpark: Weniger agil aber dafür mit um so mehr Kraft

Hamburg - Seit mehr als 50 Jahren stehen "Deep Purple" - in wechselnder Besetzung und inklusive zwischenzeitlicher Auflösung - auf der Bühne. Touren durch die Weltgeschichte und veröffentlichen auch heute noch ihre Platten. Bühnen-Rente scheint für die Hard-Rocker ein Fremdwort zu sein, wie sie am Mittwochabend beim Stadtpark Open Air in Hamburg unter Beweis stellten.