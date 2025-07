"Ex on the Beach"-Liebescomeback: Jennifer und Marvin wieder ein Paar

Köln - Nach der abgeschlossenen Ausstrahlung von " Ex on the Beach " haben Jennifer Degenhart (27) und Marvin Kleinen (30) ihr Liebescomeback am Montag offiziell bestätigt.

Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27) sind offiziell wieder ein Paar. © Bildmontage: RTL / Frank Fastner (2)

Die beiden Turteltauben zeigen sich glücklich und über beide Ohren verliebt in einem Instagram-Video.

Jenny schreibt dazu: "Endlich dürfen wir es offiziell machen. Was zusammengehört, kommt auch wieder zusammen."

Denn nach einigen Höhen, Tiefen und reichlich Drama vor laufenden Kameras scheinen sie nun endgültig im Liebesglück zu schweben.

Die beiden Reality-Stars waren schon mal ein Paar und hatten sich vor den Dreharbeiten zu "Ex on the Beach" für knapp ein Jahr getrennt. In der RTL-Show näherten sie sich wieder an.