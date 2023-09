Demi Lovato denkt an alte Beziehungen zurück: "Ekelhaft"

Dass sie irgendwann ein derartiges Liebesglück finden wird, hat die "Sorry Not Sorry"-Sängerin lange Zeit nicht geglaubt. Schuld daran waren ihre "Vaterkomplexe" - die nun endlich der Vergangenheit angehören.

Die Beziehung zu dem Musiker sei gesund und voller Liebe, schwärmte Demi am Montag während der "The Howard Stern Show" und verkündete überglücklich, dass sie sich sogar vorstellen könne, ihn eines Tages zu heiraten und Kinder mit ihm in die Welt zu setzen.

Wilmer Valderrama (43) und Demi Lovato führten von 2010 bis 2016 eine On-off-Beziehung. (Archivbild) © ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ / AFP

Eine Anspielung auf Wilmer Valderrama (43), mit dem die Musikerin im Jahr 2010 zusammengekommen war? Schließlich war sie damals erst 17 Jahre alt, er bereits 29.

Sechs Jahre lang führten die beiden eine On-off-Beziehung, bevor sie 2016 endgültig getrennte Wege gingen. Zwar litt Lovato damals sehr unter der Trennung - heute blickt sie allerdings ganz anders auf die Beziehung zurück.

Knapp sechs Jahre nach dem Liebes-Aus veröffentlichte sie ihren Song "29", in dem sie singt, dass sie endlich so alt sei, wie ihr Liebhaber damals war, als sie sich mit 17 in ihn verliebte. Zwar war ihren Fans sofort klar, dass es hier um ihre Beziehung mit dem Schauspieler ging. Demi hat dies allerdings nie bestätigt.

Dennoch nutzt sie seither jede Chance, um junge Mädchen davor zu warnen, sich mit älteren Männern zu treffen.

"Wenn Du ein junges Mädchen bist und denkst, dass es sexy ist oder Spaß macht, mit älteren Männern auszugehen, dann ist das nicht in Ordnung, es sei denn, Du bist volljährig", so Lovato in einer Episode des "Call Her Daddy"-Podcasts vor einem Jahr. "Ich denke, diese Botschaft ist so wichtig."