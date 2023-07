"Bauer sucht Frau"-Star Denise Munding von Bulle umgerannt und 3 Meter weit geschleudert!

Wenig später meldete sich die Verlobte von Nils Dwortzak und Mutter einer kleinen Tochter erneut in einer Story: "Heute ist es dann mal passiert." So ereignete sich der Arbeitsunfall als Ergebnis eines eigentlich harmlosen Missgeschicks.

Noch kurz vor dem Unfall hatte Denise ihre Fans an ihrem Arbeitsalltag als Pferde- und Viehhalterin auf einem Bauernhof in NRW teilhaben lassen und erklärt, dass es an der Zeit sei, die Kühe von der Koppel zu holen.

Denise kann nach dem schmerzhaften Vorfall schon wieder lachen. © Montage: Instagram/Screenshot/Denise Munding

Denise war gerade dabei, das Vieh mithilfe einer Litze (einer Art Stromkabel, mit dem auch Weidezäume gesichert werden) zusammenzutreiben, als sich der Draht am Henkel eines Eimers verfing.

Während Denise damit beschäftigt war, das Kuddelmuddel zu lösen, blieb ein Tier mit dem Huf in der Litze hängen. Vor Schreck preschte die Kuh davon und an einem Bullen vorbei, der ebenfalls erschrak, weil die Litze gegen seinen Bauch schlug.

"Der Bulle stand bei mir am Fresseimer, den Rest könnt ihr euch vorstellen", berichtete die Bäuerin. "Ich hab von seinem Kopf an meinem Oberschenkel so eine brachiale Wucht gekriegt, dass ich wirklich drei Meter durch die Luft geflogen bin."

Anschließend habe sie sich erst einmal zehn Minuten auf den Boden legen müssen - "es ging nichts mehr". Kurze Zeit später war Denise zwar wieder in der Senkrechten, gestand jedoch: "Ich kann kaum noch laufen. Jetzt ist es so, dass ich meinen Fuß so mehr oder weniger hinterherziehe, so doll tut's weh."