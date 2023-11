Mit Vermietern zerstritten? Denise Munding kehrt ihrem Hof den Rücken!

Minden - Denise Munding musste jüngst einen schweren Verlust verkraften und Abschied von ihrem Pony nehmen, das sie etliche Jahre durchs Leben begleitet hatte. Das war jedoch noch nicht alles - obendrein steht nun nämlich auch noch ein Umzug an!

"Wie sagt man immer so schön? Wenn's kommt, dann kommt's richtig dicke", begann die TV-Bekanntheit ihre Follower zu unterrichten und offenbarte, dass sie und ihr Partner Nils Dwortzak auch noch an einer anderen "Baustelle" zu knabbern hätten.

Am Donnerstag meldete sich die fleißige Landwirtin jedoch mit unschönen Neuigkeiten bei ihren Anhängern. Nachdem sie erst kürzlich den Tod ihres geliebten Ponys verkraften musste, steht der Naturfreundin und ihren Liebsten weiterhin eine turbulente Zeit bevor: Denise und ihre Familie müssen umziehen!

Dabei gibt die zweifache Mama regelmäßig interessante Einblicke in ihre Arbeit mit den zahlreichen Tieren , um die sie sich kümmert, darunter Kühe, Schweine und Pferde.

Denise Munding berichtete ihren Fans bei Instagram von ihren Umzugsplänen. © Bildmontage: Instagram/denise_munding (Screenshots)

"Unsere Vermieter haben uns netterweise jetzt mitgeteilt, dass sie den Hof hier nicht verkaufen werden und somit ist das für uns hier auf gar keinen Fall eine Option, weiter zu bleiben", berichtete Denise.

Das Haus, in dem sie zurzeit mit ihrer Familie lebt, sei ohnehin viel zu klein und ein Ausbau mit hohen Kosten verbunden.

"Und das möchten wir nicht anderen Leuten in den Hals schieben, dafür, dass wir dann anschließend gar nichts mehr davon haben, wenn wir gehen", so die zweifache Mutter. Das war jedoch noch nicht alles, denn obendrein berichtete Denise von "einigen Diskussionen zwischen uns und unseren Vermietern, die wir nicht so korrekt finden."

Was genau Anlass für die Unstimmigkeit zwischen beiden Parteien war, verriet sie nicht. Allerdings appellierte Pferdenärrin an ihre Fans, immer alles schriftlich festzuhalten.

"Dann geht's Euch besser am Ende. Ihr zahlt sonst nur ordentlich Lehrgeld, so wie wir", offenbarte Denise und machte keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung über ihre Vermieter, von denen sie eigentlich dachte, man pflege ein freundschaftliches Verhältnis, wie sie gestand.