Was genau ist das Darmpech? Ex-"Bauer sucht Frau"-Star Denise Munding klärt auf

Doch damit nicht genug, beschrieb die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit in einer weiteren Story das sogenannte Darmpech selbst: "Das Darmpech ist der erste Kot, den das Fohlen absetzt. Der ist total fest und zäh und klebrig und damit tun sich viele Fohlen sehr, sehr schwer", erklärte die 32-Jährige.

Dazu schrieb die Bäuerin: "Ihr habt gefragt, was Darmpech ist. Ich hab euch mal ein Bild gemacht davon. Dies bezeichnet man als ersten Kotabsatz."

Mittlerweile dürfte es ihrer fünfmonatigen Tochter aber wieder gut gehen, sodass sich Denise einem anderen Thema widmen konnte: dem Darmpech. Denn einige User wollten wissen, was genau das ist. Und wie Denise so ist, ließ sie diese Frage nicht unbeantwortet und erklärte es anhand eines Bildes, welches vielleicht nicht für jeden appetitlich ist.

Zuletzt wandte sich die Zweifach-Mama jedoch mit großen Sorgen an ihre Community. Denn Tochter Jersey ging es nicht gut .

Immer wieder gewährt die 32-jährige Pferdewirtin ihren 78.000 Followern Einblicke in ihr Leben und beantwortet Fragen ihrer Fans.

Anhand dieses Bildes erklärte der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Star das sogenannte Darmpech. © Screenshot/Instagram/denise_munding

"Gerade bei Hengstfohlen ist es aus meiner Erfahrung heraus noch schwieriger, wie beim Stutfohlen. Die Hengste sind manchmal aber auch ein bisschen dösig mit dem Anfangen beim Trinken. Stuten sind da deutlich schlauer, warum auch immer. Also das ist so meine Erfahrung. Die Hengste brauchen immer einen Tacken länger, die Stuten sind immer ziemlich pfiffig und schnell", so die Tattoo-Liebhaberin, die "hoffe", dass sie es allen gut erklären konnte.

Zudem gab Denise ein Update zu ihren zuletzt kranken Pferden und zeigte auch eine Nachgeburt. Davor warnte die 32-Jährige jedoch: "Alle wollten noch die Nachgeburt sehen. Ich kann euch das zeigen, aber dann kommt wieder, 'hättest du das nicht triggern können'."

Dennoch tat die Pferdewirtin ihren Fans den Gefallen und zeigte ihnen ein Schwarz-Weiß-Bild einer Nachgeburt und erklärte diese.