Der Produzent, den niemand kennt? Dieser Hit machte deutsche Musik-Ikone weltberühmt

Battenberg - Jürgen "Nosie" Katzmann (65) - der Name dürfte manchen Musikliebhabern ein Begriff sein, während er anderen völlig fremd sein dürfte.

Tania Evans und Jay Supreme waren die ersten Gesichter von Culture Beat. © DPA

Der gebürtige Unterfranke ist der Mann hinter dem 90er-Jahre-Hit "Mr. Vain" von Culture Beat, der europaweit die Charts stürmte. Was viele nicht wissen: Der Song hat seine Wurzeln im südhessischen Darmstadt.

In einem Lokal in der Pfalz, wo Katzmann heute lebt, erzählt er der Deutschen Presse-Agentur (DPA) die Geschichte des Hits. Inspiriert von einer Begegnung in Darmstadt, komponierte er den Song, der ihm den internationalen Durchbruch bescherte.

Katzmanns musikalische Reise begann bescheiden. Mit der Gitarre seiner Tante und Akkorden von Straßenmusikern lernte er autodidaktisch Musik. In der "Goldenen Krone" in Darmstadt sprang er spontan für eine ausgefallene Band ein, was der Beginn seiner Karriere war.



Mit selbst komponierten Liedern und viel Enthusiasmus schickte er Kassetten an Musikverlage, kassierte aber zunächst nur Absagen, doch Katzmann gab nicht auf. Mit 10.000 Mark aus seiner Gärtnerlehre produzierte er seine erste Platte - leider ein Flop.

Der Durchbruch kam 1993. Mit der Melodie von Steven Levis und der Inspiration durch eine Darmstädterin entstand "Mr. Vain". Der Song katapultierte Katzmann in die Riege der erfolgreichsten Musikproduzenten.