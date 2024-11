Deshalb kommen Clea-Lacy Juhn bei diesen Bildern die Tränen: "Gerade etwas emotional"

Baden-Baden - Clea-Lacy Juhn (33) schwelgt seit der Geburt ihrer Zwillinge im absoluten Babyglück - und zwar so sehr, dass der zweifachen Mutter am Sonntag glatt die Tränen kamen.

Ex-Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn (33) ist im Juli 2024 zum ersten Mal Mutter geworden. © Instagram/clea_lacy

Ihre Zwillingsjungs Mika und Mišah hatten im Juli in der 34. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt und das Familienglück der "Bachelor"-Siegerin von 2017 perfekt gemacht. Das zeigt Clea-Lacy ihren mehr als 477.000 Instagram-Fans regelmäßig auf ihrem Kanal, wo sie seither immer wieder Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mama teilt.

Am Sonntag meldete sich die TV-Bekanntheit anlässlich des Weltfrühgeborenentages, der jährlich am 17. November stattfindet, jedoch mit nachdenklichen Worten bei ihren Anhängern. "Ein Tag für die Kleinsten - und für die größten Kämpfer", schrieb die Zweifach-Mutter in ihrer Story und gestand ihrer Community im Anschluss, dass sie glatt "etwas emotional" sei.

Denn Clea-Lacy hatte anlässlich des Aktionstages, der weltweit auf die besondere Startsituation von Frühgeborenen hinweisen soll, einige Bilder "der Anfangszeit" durchstöbert, als ihre eigenen Söhne gerade geboren worden waren und im Krankenhaus noch unter Beobachtung standen.

"Da kamen mir eben die ein oder andere Träne!", offenbarte die schöne Brünette. Doch damit nicht genug!