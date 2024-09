Deshalb litt Lilli Hollunder am Anfang unter Beziehung mit Ex-Profi René Adler

Sie sei aus diesem Grund auch nicht die "klassische" Spielerfrau gewesen. "Es ist ja immer so: 'Boah, da ist die Spielerfrau, die schafft den Sprung ins Rampenlicht durch den erfolgreichen Fußballer'. Bei mir war es ja genau umgekehrt. Ich musste da erst mal ankommen in dem Bereich", betonte Lilli.

Glücklicherweise hatte die zweifache Mutter schon früh gelernt, sich durchzuboxen. Als Tochter einer "Künstlerfamilie" mit türkischen Wurzeln habe sie es während ihrer Schulzeit nicht leicht gehabt.

"Ich wurde teils wirklich sehr gemobbt in der Schule. Wir hatten nicht viele Ausländer in der Klasse. Ich wurde so richtig rausgedisst", verriet die 38-Jährige. Selbst von ihrem eigentlichen Freundeskreis sei ihr gesagt worden, was an ihr alles "nicht passt".

Aufhalten ließ sich Lilli davon aber nicht - heute ist sie nicht nur glücklich verheiratet, sondern auch erfolgreiche TV-Schauspielerin.