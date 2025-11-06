Deshalb verzichtet Justin Baldoni nun doch auf Klage gegen Blake Lively

New York City (USA) - Justin Baldonis (40) Klage gegen Co-Star Blake Lively (38) wurde abgelehnt. Sein Anwalt verrät, warum der "Nur Noch Ein Einziges Mal"- Schauspieler keine erneute Klage einreichte.

Bryan Freedman (rechts) ist Justin Baldonis Anwalt (links). © Bildmontage: Foto von BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Wie der Anwalt von Justin Baldoni erklärte, habe der 40-Jährige beschlossen, seine Klage in Höhe von 388 Millionen Euro gegen seine ehemalige Co-Darstellerin Blake Lively nicht erneut einzureichen, berichtet der BBC.

Diese wurde zuvor im Juni von einem Richter abgelehnt, da das Gericht seine Beweise als unzureichend bewertet hatte. Die Möglichkeit auf eine Nachbesserung der Beweise nutzte Baldoni nicht.

Zwar hatte Baldonis Anwalt angedeutet, dass der Promi eine geänderte Klage einreichen werde, doch dazu kam es nicht. Der zuständige Richter hatte im Oktober ein endgültiges Urteil gefällt und Baldonis Fall damit beendet.

Laut BBC sagte sein Anwalt Byran Freedman in einer Erklärung: "An dieser Stelle müssen wir eines klarstellen: Es wurden keine Fristen versäumt. Unsere Mandanten haben sich entschieden, ihre Klage nicht zu ändern, um sich das Recht auf Berufung zu bewahren."