Trauer bei George Clooney: Seine Schwester ist tot

Los Angeles (USA) - So kurz vor Weihnachten muss George Clooney (64) einen schrecklichen Verlust verkraften: Seine ältere Schwester Adelia "Ada" Zeidler, ehemals Clooney, ist am Freitag im Alter von nur 65 Jahren verstorben.

George Clooney (64) trauert um seine verstorbene Schwester. © Henning Kaiser/dpa

Wie das People-Magazin berichtet, sei die 65-Jährige ihrer Krebserkrankung erlegen.

In einem Statement sagte George Clooney gegenüber dem Magazin: "Meine Schwester Ada war mein Vorbild. Sie hat dem Krebs mit Mut und Humor getrotzt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so tapfer war. Amal [Clooneys Ehefrau, Anm. d. Redaktion] und ich werden sie schrecklich vermissen."

Zeidler sei friedlich im Kreise ihrer Liebsten nahe ihrer Heimat im St. Elizabeth Healthcare Krankenhaus in Edgewood, im US-Bundesstaat Kentucky, gestorben.