Trauer bei George Clooney: Seine Schwester ist tot

George Clooney muss kurz vor Weihnachten einen schweren Verlust verkraften: Seine Schwester Adelia Zeidler ist am Freitag im Alter von 65 Jahren verstorben.

Von Karolin Wiltgrupp

Los Angeles (USA) - So kurz vor Weihnachten muss George Clooney (64) einen schrecklichen Verlust verkraften: Seine ältere Schwester Adelia "Ada" Zeidler, ehemals Clooney, ist am Freitag im Alter von nur 65 Jahren verstorben.

© Henning Kaiser/dpa

Wie das People-Magazin berichtet, sei die 65-Jährige ihrer Krebserkrankung erlegen.

In einem Statement sagte George Clooney gegenüber dem Magazin: "Meine Schwester Ada war mein Vorbild. Sie hat dem Krebs mit Mut und Humor getrotzt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so tapfer war. Amal [Clooneys Ehefrau, Anm. d. Redaktion] und ich werden sie schrecklich vermissen."

Zeidler sei friedlich im Kreise ihrer Liebsten nahe ihrer Heimat im St. Elizabeth Healthcare Krankenhaus in Edgewood, im US-Bundesstaat Kentucky, gestorben.

Adelia Zeidler führte ein zurückgezogenes Leben

Clooneys Schwester wurde am 2. Mai 1960 als Tochter des Journalisten Nick Clooney (91) und der Schriftstellerin Nina Bruce Warren (86) in Los Angeles geboren. 1987 heiratete sie den pensionierten Armeehauptmann Norman Zeidler (†) in Augusta, Kentucky.

Im Gegensatz zu ihrem berühmten Bruder führte Zeidler ein eher zurückgezogenes Leben. Neben Clooney und den gemeinsamen Eltern hinterlässt sie ihre zwei geliebten Kinder Nick und Allison Zeidler sowie ihren zweiten Ehemann Kenny.

Die Beerdigung soll kommenden Montag in Augusta stattfinden.

