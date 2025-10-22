Désirée Nick adressiert Reiz-Thema: Was sie so wirklich auf die Palme bringt

Désirée Nick (69) schrieb einen Reiseführer für Berlin. © Britta Pedersen/dpa

"Wenn ich sechs Stunden im Berghain getanzt habe, brauche ich einen Monat lang nicht mehr auf den Stepper", sagte die 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Für sie sei es auch eine Anlaufstelle, um mit der Jugend in Kontakt zu sein. "Ich laufe fast Gefahr, dass ich es als gerontopsychiatrische Therapie empfehlen würde."

Nick hat gerade einen Reiseführer zu Berlin geschrieben. In "Nice to meet you, Berlin!" empfiehlt die Entertainerin mit persönlichem Blick zum Beispiel Kultureinrichtungen, prächtige Villenviertel, Parks, Seen, Restaurants und Kieze - und listet auch Clubs auf.

In keiner Metropole könne man sich mit wenig Geld so gut amüsieren wie in Berlin, findet Nick. Auch wenn die Mieten teuer seien, könne man in Berlin mit 20 Euro immer noch einen spaßigen Abend haben.

Was entgegnet Nick den Menschen, die mit Berlin nichts anfangen können? Sie hätten Berlin dann von einer sehr einseitigen Warte erlebt, sagt die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur. "Ich würde fragen: 'Wo waren Sie in Berlin? Was haben Sie da gemacht? (...) Haben Sie Berlin überhaupt begriffen?'"