Zoff zwischen Anouschka Renzi und Désirée Nick eskaliert: Sie beenden ihre Zusammenarbeit

Berlin - Die beiden werden in diesem Leben wohl keine Freundinnen mehr: Désirée Nick (67) und Anouschka Renzi (60) beenden ihre gemeinsame Theater-Tournee.

"Ich spreche mit Désirée Nick nie wieder ein Wort. Lieber gehe ich putzen, als dass ich mich noch einmal auf diese Frau einlasse", so die 60-Jährige. Grund sei ein Tinnitus, den Désirée bei Anouschka ausgelöst habe.

Darin spielten sie Hollywoods ewig streitende Diven Bette David und Joan Crawford. Am vergangenen Wochenende standen sie das letzte Mal in München gemeinsam auf der Bühne, wie BILD erfahren hat. Anouschka habe keine Lust mehr, da sie regelrecht krank durch die Zusammenarbeit wurde.

Seit einiger Zeit herrscht zwischen den beiden Damen ein riesiges Hin und Her. Mal war es harmonisch, dann wieder zerstritten. Nun wird es wohl nie wieder eine Zusammenarbeit zwischen Nick und Renzi geben.

Désirée Nick schaue trotz des Abgangs ihrer Kollegin positiv in die Zukunft. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa / Gerald Matzka/dpa

Die Kommentare von Anouschka ließ Désirée nicht auf sich sitzen und konterte: "Ich freue mich, wenn ich in Zukunft auf offener Bühne nicht mehr grün und blau geschlagen werde. Sie hat bis heute nicht einmal bemerkt, dass ich Wunden davongetragen habe."

Für die Diva sei Anouschka regelmäßig an ihre Grenzen gestoßen. Aufgrund der Überlastungen empfehle sie der Kabarettistin "beruflichen Belastungen in Zukunft aus dem Wege zu gehen".

Zudem hoffe die 67-Jährige auf eine Kollegin oder einen Kollegen auf Augenhöhe. "In Bonn am Contra-Kreis-Theater wird es definitiv weitergehen!", so die Blondine.

Umgekehrt stellte Renzi die Bühnenpräsenz und Professionalität von Nick infrage. Wer von den Frauen nun im Unrecht ist, wissen nur die beiden.