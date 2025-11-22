Désirée Nick knöpft sich Reality-TV-Amateure vor: "Tödlich fürs Entertainment"

Berlin - Entertainerin Désirée Nick (69) hat im Podcast "Hotel Matze" mit Klischees und Vorurteilen zu ihrer Personen aufgeräumt sowie sich Reality-TV-Amateure zur Brust genommen.

Désirée Nick (69) nimmt kein Blatt vor dem Mund. © Britta Pedersen/dpa

Die aktuelle Folge ist mit "Wirst du verkannt?" überschrieben. Moderator Matze Hielscher (46) wollte es daher genauer wissen.

"Manche reduzieren mich ja darauf, dass ich die Knallcharge bin, die Dreckschleuder, die Hodenfresserin, die Zickenkriegerin, die Quasselstrippe", klärte La Nick im Gespräch auf. Demnach sei in ihren Augen die öffentliche Wahrnehmung von ihr falsch und das Bild verzerrt.

Sie glaube, dass "dieses Spektrum bei mir differenzierter als nur zwei Varianten sei" und dass sie "hundert Persönlichkeiten" habe, erzählte die Diseuse weiter.

"Ich bin ja Cher, ich bin ja Helen Mirren, ich bin ja Glenn Close, Meryl Streep. Alles in einer Person. Ich bin Diana Ross. Wenn das alles stimmt, dann bin ich eine Göttin."

Ihr sei aber auch bewusst, dass sie "von Natur aus nicht sehr einladend auf Menschen wirkt, die eh nicht für mich infrage kommen". Sie lerne zwar "nette Männer kennen", aber dann kommt in ihren Worten "das große Drama".

Daraufhin von Hielscher befragt, was für sie das Wichtigste sei, verriet die Autorin: "Dass ich den Kurs halte und dass ich für meine Generation in meinem hohen Alter als Rentnerin, in den Köpfen der Boomer, alles zutiefst erschüttere."