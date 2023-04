"Filter-Face-Fressen": Das steckt hinter Désirée Nicks heftigem Influencer-Diss

Berlin - In einem neuen Clip zieht Désirée Nick (66) ungeschminkt und kettenrauchend heftig gegen Social-Media -Stars vom Leder - doch was steckt hinter dem Schock-Video der Kabarettistin?

Mit ihrer Mandy-Kalauke-Figur zeigt Nick, dass sie eben doch alte Schule ist: "Leute, wieder habe ich viele Reality-Angebote abgesagt, denn ich bin SCHAUSPIELERIN und TALKSHOW-HOST! Und was ich schon gar nicht bin, ist eitel!", heißt es in dem Text.

Ist die Nick nun völlig durchgedreht, mag sich mancher angesichts der verstörenden Bilder fragen. Die Beschreibung unter dem Video liefert die Auflösung: Désirée Nick war lediglich in ihrer Rolle als Mandy Kalauke unterwegs, ihres Zeichens "abgetakelter EX-TV-Star der DDR", wie die Selbstbeschreibung lautet. Puh, Entwarnung also.

Im Deutschen Nationaltheater Weimar in Weimar gastiert Désirée Nick am 29. April. © Martin Schutt/dpa

Von den Influencerinnen von heute will sich Nick nämlich sehr wohl abgrenzen: "Boa ey, da staunen aber die Influenzerinnen wie man sich verwandeln kann, oder? Was meint ihr, ist das vielleicht der neueste Filter? Und welches Make-up dauert wohl länger: Beauty oder Charakter? Pretty is out! Fuck the amateurs", stellt die Podcasterin klar.

Entwickelt hat die frühere Dschungelkönigin die Mandy-Kalauke-Figur für den Film "Ostravaganza" von Regisseur Martin Miotk (39). Die haarsträubende Mockumentary spürt den fiktiven Biografien von sechs ostdeutschen Künstlern nach, die - getarnt als Schlager- und Unterhaltungsstars - im DDR-Untergrund die Neue Musik erfinden.

Am 29. April wird der Film im Maschinenraum im Deutschen Nationaltheater in Weimar gezeigt. Désirée Nick ist für einen exklusiven Star-Talk vor der Filmvorführung live vor Ort.