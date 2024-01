Nach Cora Schumachers Dschungelcamp-Ausstieg: Jetzt schaltet sich Désirée Nick ein

Berlin - Sie sorgte für ein wahres Busch-Beben! An Tag 3 verließ Cora Schumacher (47) überraschend und freiwillig das RTL-Dschungelcamp. Nun äußert sich Désirée Nick (67) zur Stippvisite.

Damit spielt die Autorin auf damalige Pläne der "Club der guten Laune"- Teilnehmerin an, wonach sie ins All fliegen wolle und auch Raumfahrtbehörden kontaktiert habe.

Sie berichtet von einer Anekdote, als die Ex-Frau von Formel-1-Legende Ralf Schumacher (48) zu Gast in ihrem Podcast "Lose Luder" war.

Überrascht sei die spitzeste Zunge der Nation davon nicht gewesen. Ganz im Gegenteil. "Und wer hat es kommen sehen? Mal wieder die Urkeimzelle aller Dschungelqueens", tönt die Kabarettistin am Montag in einer Instagram-Story.

Cora Schumacher (47) kehrte dem australischen Busch den Rücken. © RTL

"Ich habe keine Ahnung, was mich antreibt. Vielleicht bin ich einfach nicht von dieser Erde. Es ist eine Liebe zum Universum, das kann ich nicht in Worte fassen", verriet das frühere Playboy-Model im Mai 2022 im Interview mit "Promiflash".

Und die Trash-TV-Natter verspritzt weiter ihr Gift: "Es ist mehr nur Rücken! Die fette Gage fließt und die PR-Maschine läuft dank Olli P." Denn: Das OnlyFans-Model sprach im RTL-Pritschenlager über ihre aktuelle Affäre mit Oliver Pocher (45), den sie schon seit zwanzig Jahren kenne.

"Wer ist so dumm und sitzt da noch die Zeit ab? Umso früher raus, desto höher der Stundenlohn! Und die Business-Meilen nach Down Under sind auch ein Deal", zischt die 67-Jährige abschließend.

Derweil schießen die Gerüchte nur so ins Kraut, warum Schumacher das Handtuch warf. Die Rede ist von körperlichen Beschwerden wie einem Bandscheibenvorfall. Djamila Rowe (56, wurde 2023 zur Dschungelkönigin gekrönt) sagte zudem gegenüber "Bild", dass die 47-Jährige schon vor dem Einzug nicht fit gewesen sei. Sie habe kaum Stimme gehabt, so Rowe. Grund soll die Klimaanlage im Hotel gewesen sein. Von offizieller Seite heißt es bislang nur, das Model sei "auf eigenen Wunsch" gegangen.

Mehr wissen die Zuschauer hoffentlich am heutigen Montagabend ab 22.15 Uhr bei RTL oder RTL+, wenn es wieder heißt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"