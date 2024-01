"Desperate Housewives"-Star Teri Hatcher von Dating-App gekickt!

Damals wie heute ist Teresa "Teri" Hatcher (59) eine wahre Schönheit. Doch mit der Liebe hat sie so ihre Schwierigkeiten. (Archivbilder) © Montage: Kevin Winter/Getty Images via AFP, Dia Dipasupil/Getty Images via AFP

Während eines Auftritts in dem Videopodcast "Getting Grilled with Curtis Stone" berichtet die US-Amerikanerin von ihren amüsanten Erfahrungen und gab einen Einblick in ihr Dating-Leben.

"Ich habe sie alle ausprobiert, und ich habe jetzt auch meine letzte ausprobiert", sagt sie, als sie nach Dating-Apps wie Tinder, Hinge und Bumble gefragt wird.

"Weißt Du, ich dachte, ich sage dem Universum, dass ich offen und verletzlich bin, und dass ich mich der Welt zur Verfügung stelle", erzählt sie schmunzelnd. "Das war, was ich mit meinem Beitritt bei Hinge erreichen wollte ... Und dann haben sie mich rausgeschmissen!"

Entsetzt schaut der Host der Show, der australische Koch Curtis Stone (48), die Schauspielerin an und fragt: "Wie, sie haben dich rausgeschmissen?" Daraufhin entfährt der 59-Jährigen ein kurzes Lachen und sie klärt auf: "Nun, sie dachten, ich würde nur so tun, als wäre ich Teri Hatcher."

Der Irrtum sei danach zwar schnell aus dem Weg geräumt worden und das Unternehmen habe sich sogar bei ihr entschuldigt, auf Hinge oder ähnlichen Apps wird man die Schauspielerin wohl dennoch nicht mehr finden.