Deutsche Star-Influencerin feiert Traumhochzeit in Südfrankreich
Hamburg/Südfrankreich - Sie hat sich getraut: Die deutsche Star-Influencerin Leonie Hanne (37) hat in Südfrankreich ihren langjährigen Partner Alexander Galievsky (36) geheiratet.
Auf Instagram teilte die gebürtige Hamburgerin zahlreiche Einblicke in die Traumhochzeit mit ihren fast fünf Millionen (!) Followern. "Ich habe meinen Seelenverwandten geheiratet", schrieb sie zu einer Reihe von Bildern der beiden Turteltauben.
Leonie und Alex kennen sich laut der Influencerin seit 15 Jahren, sind seit mehr als zehn Jahren zusammen. Vor rund zwei Jahren hatten sie sich verlobt, nun folgte die Eheschließung in der "Villa Ephrussi de Rothschild" an der Côte d’Azur.
"An unserem Traumort zu heiraten, umgeben von all den Menschen, die wir lieben, fühlt sich an wie ein echtes Märchen. Ein ganzes Leben wird niemals ausreichen", schrieb die 37-Jährige überglücklich in dem Post, den sie auf ihrem Kanal veröffentlichte.
Während Alex bei der Trauung ein helles Sakko, ein weißes Hemd und eine schwarze Hose trug, zog Leonie in einem maßgeschneiderten Kleid von "Dolce & Gabbana" mit XXL-Schleppe alle Blick auf sich.
Leonie Hanne teilt Einblicke in ihre Hochzeit an der Côte d’Azur
Leonie Hanne ließ sich für die Hochzeit maßgeschneiderte Kleider anfertigen
Das italienische Luxuslabel habe aber nicht nur ihr Kleid für die Trauung, sondern noch drei weitere maßgeschneiderte Kleider für die Hochzeit entworfen, berichtete die Influencerin überwältigt.
"Ich bin den Designern und allen bei DG auf ewig dankbar. Ich liebe unsere Entwürfe so sehr und schätze all die Ideen und das Herzblut, das wir in jedes Kleid gesteckt haben. Danke für diese unglaubliche Ehre, dafür, dass ihr mir das Gefühl gegeben habt, so geliebt zu werden, und dafür, dass ihr Modeträume wahr werden lasst", schwärmte Leonie.
Die 37-Jährige gehört seit Jahren zu den größten Influencerinnen des Landes. Im Rahmen einer Studie war ihr Marktwert bereits im Jahr 2021 auf 10,9 Millionen Euro geschätzt worden - damals Platz 1 in Deutschland!
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/leoniehanne