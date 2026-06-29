Deutsche Star-Influencerin feiert Traumhochzeit in Südfrankreich

Hamburg/Südfrankreich - Sie hat sich getraut: Die deutsche Star-Influencerin Leonie Hanne (37) hat in Südfrankreich ihren langjährigen Partner Alexander Galievsky (36) geheiratet.

Star-Influencerin Leonie Hanne (37) hat in Südfrankreich ihre Traumhochzeit gefeiert. © Instagram/leoniehanne

Auf Instagram teilte die gebürtige Hamburgerin zahlreiche Einblicke in die Traumhochzeit mit ihren fast fünf Millionen (!) Followern. "Ich habe meinen Seelenverwandten geheiratet", schrieb sie zu einer Reihe von Bildern der beiden Turteltauben.

Leonie und Alex kennen sich laut der Influencerin seit 15 Jahren, sind seit mehr als zehn Jahren zusammen. Vor rund zwei Jahren hatten sie sich verlobt, nun folgte die Eheschließung in der "Villa Ephrussi de Rothschild" an der Côte d’Azur.

"An unserem Traumort zu heiraten, umgeben von all den Menschen, die wir lieben, fühlt sich an wie ein echtes Märchen. Ein ganzes Leben wird niemals ausreichen", schrieb die 37-Jährige überglücklich in dem Post, den sie auf ihrem Kanal veröffentlichte.

Während Alex bei der Trauung ein helles Sakko, ein weißes Hemd und eine schwarze Hose trug, zog Leonie in einem maßgeschneiderten Kleid von "Dolce & Gabbana" mit XXL-Schleppe alle Blick auf sich.