Mega-Influencerin Leonie Hanne hat "Ja" gesagt!

Offenbar bekam die gebürtige Hamburgerin den Antrag in Portofino in Italien, wie eine Verlinkung verrät.

Auf Instagram teilte sie die süße Nachricht mit ihren rund 4,8 Millionen (!) Followern. "I said YES", schrieb sie in ihrem Post. Und "Für immer klingt wie das Paradies mit dir."

Alex fotografiert nicht nur, er hält für Leonie auch gerne mal das Kleid. © Screenshot/Instagram/leoniehanne

Galievsky steht immer an ihrer Seite, wie Leonie Hanne zuletzt auf Instagram betonte. "Auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt." Mal rückt er ihr Kleid zurecht oder hilft ihr dabei, mit ihren enormen Roben ins Auto zu steigen. Und natürlich schießt er jede Menge Fotos ...

Kennengelernt hat sich das Paar laut der 35-Jährigen "an unserem ersten Abend an der Uni", wie sie einmal zum Valentinstag in einem Post verriet. Später kündigten sie beide ihre Jobs und bauten sich gemeinsam "ein Leben auf, das alles übertrifft, was ich mir je hätte vorstellen können."

Seit 2016 betreibt Leonie Hanne ihren Blog, wie auch Instagram-Account gemeinsam mit ihrem nun Verlobten. Zusammen leben sie inzwischen in London.

Die Hamburgerin galt 2021 als Deutschlands erfolgreichster Influencerin. Laut einer Studie des Unternehmens "Batten & Company" und des Marktforschungsinstituts "Appinio" kam sie damals auf einen Marktwert von sage und schreibe 10,9 Millionen Euro.



"Ich habe mich sehr über die Studie und das Ergebnis gefreut", so Leonie zu "Bild". "Die Auszeichnung fühlt sich sehr schön an, da hinter dem Ergebnis mehr als sieben Jahre Arbeit, Geschäftssinn und insbesondere Leidenschaft stecken und es nicht einfach ist Erfolg zu messen."