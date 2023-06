DFB-Pokalfinale: Influencerin ist Eintracht-Fan und hat "nur noch geweint"

Berlin - Der gestrige Samstag war ein schwarzer Tag für alle Fans von Eintracht Frankfurt . Der Bundesligist aus Hessen musste sich im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig 0:2 geschlagen geben. Die bekannte Influencerin Greta Engelfried (23) bekam die Niederlage der Adler aus nächster Nähe im Olympiastadion mit - und brach laut eigener Schilderung in Tränen aus.

Sichtlich verschlafen wandte sich Greta Engelfried (23) am Sonntagmittag mit einer Instagram-Story an ihre Follower und zog ihr persönliches Resümee zum gestrigen DFB-Pokalfinale. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Die Wahl-Berlinerin, die auch lange in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, ist schon lange ein glühender Eintracht-Fan.

Sie hatte es geschafft, an eines der begehrten Tickets für das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion zu kommen. Am heutigen Sonntag zur Mittagszeit zog sie dann in einer Instagram-Story ihr persönliches Resümee zu der Partie.

"Guten Morgen", begann die Ex-Kandidatin der Dating-Show "Love Island" ihre Ansprache. Sie wirkte noch ziemlich verschlafen und war allem Anschein nach wohl tatsächlich erst kurz davor erwacht.

Wie sie weiter schilderte, hat sie ab der 85. Spielminute "nur noch geweint" angesichts der sicheren Niederlage der Eintracht-Spieler.

Die Partie habe sie "krass mitgenommen", berichtete sie weiter und betonte: "Ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu weinen." Sie habe so viele Hoffnungen in das Spiel gesetzt, doch der Verlauf habe Greta nur traurig gemacht. Sie habe aber "ganz viele tolle Menschen" um sich gehabt, welche die Influencerin aufgefangen hätten.

Diese hätten sie auch daran erinnert, dass es sicher "nicht das letzte Finale" für Eintracht Frankfurt gewesen sei, lautete das abschließende Resümee von Greta Engelfried zum gestrigen DFB-Pokalfinale.