Diana Körner zeigt ihr privates Fotoalbum: "Klaus Kinski sah in echt viel besser aus"

Mechthild Fehrenbach (Diana Körner, 79) mit dem ehemaligen Fotografen Hans Zielke (Andreas Engelmann, 70) in einer Szene der Serie "Wapo Bodensee - Im Nebel". © Laurent Trümper/ARD/dpa

Zu sehen ist das an diesem Dienstag (18.50 Uhr) in der ARD-Vorabendserie "WaPo Bodensee", die damit in eine neue Staffel geht.

Über ihre Promi-Begegnungen in den 1970er-Jahren sagte die Münchnerin jetzt in einem PR-Interview für die Produktion: "Das war ja noch Hippie-Zeit bis 1978, also eine sehr freie offene Gesellschaft. Die Jugend strebte nach Glück. Eine Zeit der Freiheit."

In der Folge "Im Nebel" taucht Serienfigur Mechthild (Körner) in die eigene Vergangenheit ein, als ihr Jugendfreund, der einstige Starfotograf Hans Zielke (Andreas Engelmann, 70) die Leiche eines Kunstmalers am Ufer des Bodensees entdeckt. Der Fotograf hat Demenz. Das unverhoffte Wiedersehen beschert den beiden Erinnerungen an die Zeit, als Mechthild ihm Modell stand.

Die Bilder, die Mechthild in dieser Folge in der Hand hält, zeigen die echte Diana Körner in jüngeren Jahren, etwa auch mit ihrem Trauzeugen Roy Black: "Hubert Hahne habe ich 1970 in Bangkok geheiratet - mit Roy Black und Doris Kirchner als Trauzeugen. Ich drehte dort mit Roy 'Wenn Du bei mir bist'."

Über den Sänger: "Roy war ziemlich scheu und zurückhaltend."