Dicke Quittung für Parodie-Video: Christian Wolf attackiert Oliver Pocher

Köln - Der öffentliche Zoff geht in die nächste Runde! Kaum pustet Oliver Pocher (47) eine Parodie auf Christian Wolf (30) in die Welt, holt der plötzlich zum Gegenschlag aus und spricht erneut von Frauenhass.

Zusammen mit Kumpel Alberto reagierte Christian Wolf (30, in Grau) kürzlich auf die Provokation von Oli Pocher. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf

Erst vergangene Woche hatte Oli Pocher ein Video hochgeladen, das den Fünffach-Papa als Doppelgänger des Fitness-Unternehmers zeigt.

Das scheint sich dieser aber nicht mehr gefallen zu lassen und kontert über Instagram mit einer harten Reaktion.

"Nachdem er sich dreimal nicht getraut hat, sich mit mir in einen Podcast zu setzen, ist das wohl seine Art", leitet der Verlobte von Model Romina Palm (26) sachlich ein.

"Die Pointe dieses Videos ist, dass ich mich geiler fühle als er, besser aussehe und erfolgreicher bin. Und ... was soll ich dazu sagen? Er hat mit allem recht", frotzelt Wolf zur Freude seiner Community zurück.

Tatsächlich habe der 30-Jährige seine ganz eigene Idee, weshalb Oli seit längerer Zeit in aller Öffentlichkeit das bockige Kind spiele.