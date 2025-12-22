Dicke Quittung für Parodie-Video: Christian Wolf attackiert Oliver Pocher
Köln - Der öffentliche Zoff geht in die nächste Runde! Kaum pustet Oliver Pocher (47) eine Parodie auf Christian Wolf (30) in die Welt, holt der plötzlich zum Gegenschlag aus und spricht erneut von Frauenhass.
Erst vergangene Woche hatte Oli Pocher ein Video hochgeladen, das den Fünffach-Papa als Doppelgänger des Fitness-Unternehmers zeigt.
Das scheint sich dieser aber nicht mehr gefallen zu lassen und kontert über Instagram mit einer harten Reaktion.
"Nachdem er sich dreimal nicht getraut hat, sich mit mir in einen Podcast zu setzen, ist das wohl seine Art", leitet der Verlobte von Model Romina Palm (26) sachlich ein.
"Die Pointe dieses Videos ist, dass ich mich geiler fühle als er, besser aussehe und erfolgreicher bin. Und ... was soll ich dazu sagen? Er hat mit allem recht", frotzelt Wolf zur Freude seiner Community zurück.
Tatsächlich habe der 30-Jährige seine ganz eigene Idee, weshalb Oli seit längerer Zeit in aller Öffentlichkeit das bockige Kind spiele.
Gleicher Zoff, altbekannte Vorwürfe
Dem Unternehmer zufolge liege das nämlich nicht nur daran, dass der Comedian von allen Frauen verlassen werde. "Auch nicht daran, weil alle anderen erfolgreicher sind als du oder du keine Frau vor einem Zwölfjährigen beschützen könntest. Meine Hypothese, dass du verlassen wirst, ist, dass dein Humor auf dem Niveau eines Dreijährigen und mit einer Prise Frauenfeindlichkeit gepaart ist."
Schon im Zuge der Medien-Schlammschlacht Ende Oktober hatten sich Pocher und Wolf mit haufenweise Vorwürfen bombardiert - auch damals war bereits die Rede von Oli Pochers mutmaßlicher Frauenfeindlichkeit.
Auslöser des Promi-Zoffs war unter anderem, dass sich die beiden Alphamännchen gegenseitig vorgeworfen hatten, einem Gespräch im Podcast "Ungeskripted" aus dem Weg zu gehen.
Überhaupt erst in den Fokus des Moderators geraten war Christian Wolf wegen umstrittener Markenwerbung und falscher Haltung seines Babys. Zuletzt hatte sogar Social-Media-Riese Instagram eingreifen und einen Parodie-Account Pochers sperren müssen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf