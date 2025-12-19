Nächste Eskalation gezündet: Mit diesem Video verarscht Oliver Pocher jetzt Christian Wolf

Köln - Oliver Pocher (47) hat ein neues (altes) Promi-Opfer gefunden! Mit optischer Verwandlung und jeder Menge Galgenhumor und Sarkasmus schießt sich der Comedian neuerdings wieder auf Christian Wolf (30) ein.

Christian Wolf ist nach eineinhalb Monaten wieder in den Fokus von Oliver Pocher gerückt. © Marcus Brandt/dpa

Erst Ende Oktober hatten sich Pocher und Wolf eine hitzige Debatte über Instagram geliefert und vermeintlich harte Offenbarungen dem jeweils anderen um die Ohren gehauen.

Statt die Sache ein für alle Mal ruhen zu lassen, legt Olli jetzt noch einen drauf!

Mit offenem Hemd, nackter Brust, Sixpack, Schnäuzer und Basecap macht sich der Comedian über das laufende Business des Muskelprotzes lustig. "Ich bin so geil, dass ich manchmal nach dem W****** mir auf die Schulter klopfe, und sage, wie geil ich bin", lautet der erste Satz des provokanten Videos.

Ähnlich wie damals mit Biyon Kattilathu (41) - als Olli die Parodiefigur "Dalai Karma" ins Leben erfand - macht sich der Fünffach-Papa nun als "Christian Moar von Wolf" über sein Gegenüber lustig.