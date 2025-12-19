Nächste Eskalation gezündet: Mit diesem Video verarscht Oliver Pocher jetzt Christian Wolf
Köln - Oliver Pocher (47) hat ein neues (altes) Promi-Opfer gefunden! Mit optischer Verwandlung und jeder Menge Galgenhumor und Sarkasmus schießt sich der Comedian neuerdings wieder auf Christian Wolf (30) ein.
Erst Ende Oktober hatten sich Pocher und Wolf eine hitzige Debatte über Instagram geliefert und vermeintlich harte Offenbarungen dem jeweils anderen um die Ohren gehauen.
Statt die Sache ein für alle Mal ruhen zu lassen, legt Olli jetzt noch einen drauf!
Mit offenem Hemd, nackter Brust, Sixpack, Schnäuzer und Basecap macht sich der Comedian über das laufende Business des Muskelprotzes lustig. "Ich bin so geil, dass ich manchmal nach dem W****** mir auf die Schulter klopfe, und sage, wie geil ich bin", lautet der erste Satz des provokanten Videos.
Ähnlich wie damals mit Biyon Kattilathu (41) - als Olli die Parodiefigur "Dalai Karma" ins Leben erfand - macht sich der Fünffach-Papa nun als "Christian Moar von Wolf" über sein Gegenüber lustig.
Narzissmus, Steuerbetrug und Übergewicht
Doch damit nicht genug! "Früher war ich eine fette Sau und wurde immer gehänselt in der Schule. Jetzt bin ich aber ein richtig geiler Typ. Warum? Weil ich einfach das richtige Mindset habe und Proteinshakes zu mir nehme", haut Olli raus.
Schon mehrfach hatte sich Unternehmer Christian Wolf zum Thema Proteinshakes geäußert und in etlichen Diskussionen und Videos behauptet, Shakes würden als tägliche Nahrung (mehr oder weniger) ausreichen.
"Ich bin wahnsinnig reich, geil und fit und muss das alles eigentlich nicht mehr machen, aber weil mein Ego und Narzissmus zu groß ist, mache ich weiter. Ich lebe auf Zypern, quatsche mir die langweilige Insel schön, zahle aber dafür kaum Steuern", behauptet Olli unter anderem.
Zur Erinnerung: Eine vermeintliche Aussprache im Podcast "Ungeskripted" brachte das Fass zwischen den beiden Alphatierchen zuletzt zum Überkochen. Über mehrere Tage hinweg hatten sich Christian Wolf und Oliver Pocher mit den haltlosesten Vorwürfen um Feigheit beschossen - ein Treffen hat bis heute nicht stattgefunden.
