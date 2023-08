Dicker Shitstorm! Best-Ager-Model Lieselotte will gegen GNTM-Doku klagen

Berlin - Eine NDR-Dokumentation über die Missstände bei "Germanys Next Topmodel" sorgt seit etwa einem Monat online für Wirbel. Viele ehemalige Kandidatinnen geben Einblicke hinter die Kulissen. Doch eine von ihnen geht nun mit dem Sender ins Gericht - und kassiert dafür ordentlich Hate.

EX-GNTM-Kandidatin Lieselotte Reznicek (68) fordert die Löschung einer NDR-Doku, in der sie sich falsch dargestellt fühlt. © Screenshot/Instagram/lieselotte.gntm22.official

Lieselotte Reznicek (68) war eine von vielen "Meeedchen", die in der NDR-Doku "Druck, Hass, Manipulation: Wie kaputt macht Germany‘s Next Topmodel?" über ihre Erfahrungen in der Modelshow berichtete.

Die Dokumentation, die kostenlos auf dem Youtube-Kanal von Steuerung F abrufbar ist, geht dabei mit ProSieben, dem Konzept der Castingsendung und auch Model-Mama Heidi Klum (50) ordentlich ins Gericht.

Vor einigen Wochen kündigte Reznicek, die es in der 17. GNTM-Staffel bis kurz vors Finale geschafft hatte, in einem Interview mit Superillu an, dass sie sich von der Doku falsch dargestellt fühlen würde.

Ihre Aussagen seien aus dem Kontext gerissen und komisch zusammengeschnitten. Sie hätte nicht gewusst, dass die Doku Kritik an der Show äußern und ihre Aussagen in diesem Maß nutzen würde. In der knapp 70-minütigen Produktion wurde sie dabei zweimal gezeigt.

"Meine Statements kommen nun richtig anti-ProSieben und anti-Heidi rüber, dabei waren meine GNTM-Erfahrungen nur gut!", hieß es in dem Artikel. Daraufhin wollte sie mit einem Anwalt gegen den Sender vorgehen und ihre Aussagen aus der Doku löschen lassen.