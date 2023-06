Die Gerüchteküche brodelt: Tritt Harry Styles beim nächsten Super Bowl auf?

Es ist also für jeden Künstler eine große Ehre und Gelegenheit, die Halbzeit des NFL-Finals gestalten zu dürfen. Und in der kommenden Saison könnte diese Ehre Harry Styles (29) zufallen!

Auch in den Jahren zuvor performten nur absolute Topstars beim Super Bowl, wie etwa Lady Gaga (37), Shakira (46) und Jennifer Lopez (53) oder The Weeknd (33).

Diese unfassbaren Zahlen werden jedoch von der Halftime Show noch getoppt: Für Rihanna (35), die in diesem Jahr in der Halbzeit des Events auftrat und dabei ihr Bühnencomeback nach etwa sechs Jahren feierte, schalteten mehr Zuschauer ein als für das Sportevent selbst.

Allein in den USA erreicht der Super Bowl jährlich mehr als 100 Millionen Zuschauer, weltweit sollen es in diesem Jahr bis zu 800 Millionen gewesen sein.

Harry Styles (29) gewann bisher drei Grammys sowie zahlreiche andere Auszeichnungen. Ist er damit erfolgreich genug für einen Auftritt beim 58. Super Bowl? © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Der ehemalige One-Direction-Sänger ist derzeit einer der angesagtesten Popstars der Welt, verkauft Stadien in wenigen Minuten aus und bricht Chartrekorde mit seiner Single "As It Was".

Grund genug, ihn als möglichen Kandidaten für einen Auftritt beim 58. Super Bowl zu vermuten!

Verschiedene Medien berichten von einem möglichen Auftritt Styles', auch auf Social Media geht die Theorie viral.

Auch der Football-Reporter MLFootball postete auf Twitter: "Es gibt viele Gerüchte, dass der mehrfache Grammy-Preisträger und ehemalige One-Direction-Star Harry Styles 2024 die Halbzeitshow des Super Bowl bestreiten wird."

Ob der 29-Jährige im Falle eines Super-Bowl-Auftritts die oft gepflegte Tradition fortsetzt, Gaststars auf die Bühne zu holen?



Auch wenn er bisher keine Kollaborationen mit anderen Künstlern einging (von seinen One-Direction-Zeiten einmal abgesehen), hatte er bei seinen Auftritten auf dem Coachella-Festival in den vergangenen Jahren etwa Lizzo (35) und Shania Twain (57) als Überraschungsgäste dabei.

Den Weg vom Boyband-Star zum Super-Bowl-Performer beschritt vor ihm übrigens niemand Geringeres als Justin Timberlake (42). Der Ex-*NSYNC-Sänger trat gleich zweimal in der Halftime Show auf: 2004 und 2018.