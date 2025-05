Ist Harry Styles heimlich nach Berlin gezogen? Fans rasten auf Social Media aus

Berlin - Seit Wochen gehen Clips auf TikTok viral, in denen Sänger Harry Styles (31) durch Berlin schlendert. Das Netz spekuliert seitdem: Ist der Megastar in die deutsche Hauptstadt gezogen? Nun scheint es eine Antwort zu geben.

Ist er es wirklich? Fans verbreiten auf TikTok Videos von einem möglichen Harry Styles in Berlin. © Screenshot TikTok: guitarry111 / hanukla1

Mal läuft er über die Straße, dann sitzt er in einem Café. Fans wollen den berühmten Sänger in Berlin gesehen haben und verbreiten davon kurze Videos auf Social Media.

Doch ist es überhaupt der echte Harry? Und wenn ja, was macht er in der Hauptstadt? Laut BILD soll sich der ehemalige "One Direction"-Star eine Immobilie in Berlin gekauft haben.

Grund für die neue Bleibe sei sein viertes Album. An diesem soll er bereits seit mehreren Wochen in Berlin arbeiten. Unterstützung kriege er von Musikproduzent Kid Harpoon, der schon an Styles' letztem Album "Harry's House" von 2022 mitarbeitete.

Ob sich der Sänger selbst zu seinem neuen Wohnsitz äußern wird, bleibt abzuwarten.