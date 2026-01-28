"Wut in Taten verwandeln": Katy Perry ruft zum Widerstand auf

USA - Seit Monaten sind ICE-Beamte auf Anweisung der Regierung von Präsident Donald Trump (79) in mehreren US-Städten im Einsatz, um Menschen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung festzunehmen und abzuschieben. Katy Perry (41) ruft zum Widerstand gegen die Einwanderungsbehörde auf.

Superstar Katy Perry (41) hat auf Instagram die harten Methoden der US‑Einwanderungsbehörde ICE scharf kritisiert. (Archivfoto) © Jeremy Smith/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa

Der Superstar hat auf Instagram die harten Methoden von ICE scharf kritisiert.

Denn immer wieder kommt es zu übermäßiger Gewaltanwendung und selbst friedliche Demonstrierende geraten ins Visier der Einsatzkräfte.

Mit einem Appell an ihre mehr als 200 Millionen Follower ruft die Musikerin dazu auf, Protestbriefe an US‑Senatoren zu schicken oder sie direkt anzurufen, um die Finanzierung von ICE zu stoppen. Zu ihrem Beitrag gehört auch ein Entwurf, wie so ein Schreiben aussehen könnte.

In dem Protestbrief, der sich direkt an die Senatoren richtet, heißt es: "Ich habe es satt zuzusehen, wie rechtmäßige Bürger und Nicht‑Bürger an ihren Arbeitsplätzen verhaftet werden, bei friedlichen Protesten angegriffen, aus ihren Fahrzeugen gezerrt, durch Munition geblendet und von der Einwanderungsbehörde ICE erschossen und getötet werden."

"Es ist an der Zeit, Wut in Taten zu verwandeln", betont die 41-Jährige.