Uschi Glas entdeckt dunkles Kapitel in Familiengeschichte: "Der Schock sitzt tief"

München - Die Schauspielerin Uschi Glas (81) macht in ihrem aus Gesprächen mit der Holocaust-Überlebenden Charlotte Knobloch (93) entstandenen neuen Buch eine schmerzliche Entdeckung öffentlich.

Uschi Glas (81) hat ein unbekanntes Kapitel in ihrer Familiengeschichte entdeckt. © Peter Kneffel/dpa

Ein von ihr beauftragter Forscher habe ermittelt, dass ihr Vater Christian Glas im Alter von 18 Jahren im Dezember 1931 der NSDAP beitrat, berichtet die Schauspielerin, die sich seit Langem gegen Antisemitismus engagiert und nach eigenen Angaben deshalb schon Morddrohungen bekam.

Am 15. August 1944 wechselte der Vater den Recherchen zufolge als Funker zur Waffen-SS – in dieser späten Phase des Krieges womöglich nicht freiwillig, sondern unter Zwang. Vom 11. September an sei er der 21. SS-Gebirgsdivision "Skanderbeg" zugeteilt gewesen, die auf dem Balkan operierte.

Auch wenn dokumentierte Verbrechen der Einheit überwiegend vor seiner Versetzung datieren, auch wenn es keine Belege für seine persönliche Beteiligung gibt, auch wenn seine Rolle in den Akten als technische Funktion ohne Fronteinsatz erscheint: Für die Tochter ist es eine schwerwiegende Nachricht. "Der Schock sitzt tief", schreibt sie. Und ergänzt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist trotzdem wichtig, dass ich das nicht verstecke – sondern es ist klar, dass ich dazu stehen muss."

Sie folgt damit dem Titel ihres Buches: "Du bist unwiderstehlich, Wahrheit" – ein Zitat der jüdischen Lyrikerin Rose Ausländer. Es erscheint am Mittwoch (12. November).