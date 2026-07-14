Diekmeier-Tochter kämpft weiter um ihr Leben: "Entwicklung ist schwer zu akzeptieren und schmerzt uns sehr"

Sandhausen - Seit rund anderthalb Jahren kämpft Delani (15), Tochter von Ex-Fußballprofi Dennis Diekmeier (36), gegen den Krebs und um ihr Leben . Mutter Dana (40) gab via Instagram nun ein Gesundheitsupdate.

Delani Diekmeier (15) kämpft seit anderthalb Jahren um ihr Leben. Sie ist an Krebs erkrankt. (Archivfoto) © Screenshot/Instagram/danadiekmeier

"Im Moment geht es ihr zum Glück sehr gut. Sie ist körperlich fit, aktiv und kann ihren Alltag genießen. Dafür sind wir jeden einzelnen Tag unendlich dankbar", schrieb die vierfache Mutter sowohl in ihrer Story als auch in einem Post, den sie in ihrem Feed veröffentlichte.

Alle ein bis zwei Wochen stünden Kontrolltermine und Blutabnahmen für die 15-Jährige auf dem Programm. "Vor einigen Wochen hat Delani außerdem noch eine Immuntherapie über Infusionen erhalten. Diese Behandlung ist inzwischen abgeschlossen", führte Dana aus.

Die Teenagerin müsse täglich weiterhin viele Medikamente einnehmen, die sie im Moment gut vertrage. "Zusätzlich werden alle vier bis sechs Wochen CT- oder MRT-Untersuchungen durchgeführt, um die Entwicklung der Lungenmetastasen genau zu beobachten", erklärte die 40-Jährige weiter.

Leider gebe es nur sehr wenige Behandlungsmöglichkeiten, die bei Delanis Erkrankung wirksam seien. "Die Metastasen lassen sich aktuell nicht so kontrollieren, wie wir es uns wünschen. Sie werden leider größer und es kommen weitere hinzu. Diese Entwicklung ist schwer zu akzeptieren und schmerzt uns sehr", verdeutlichte Dana.