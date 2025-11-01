Diekmeiers trennen sich von Ärzten krebskranker Tochter: "Lasse nichts unversucht, mein Kind zu retten"

Die Ärzte von Delani Diekmeier (14) sollen das Mädchen aufgegeben haben. Dana Diekmeier (40) erklärt, wie es jetzt weitergeht.

Von Tobias Bruns

Dana Diekmeier (40) bewundert ihre Tochter Delani (14) für ihre Kraft. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/danadiekmeier (2) Im Januar wurde bei Delani ein Tumor an der Nebenniere entdeckt, wenig später folgte die Diagnose Krebs. Auch in der Lunge wurden Metastasen gefunden. Die Ärzte gaben der 15-Jährigen lediglich eine fünfprozentige Überlebenschance. Wie die Frau des ehemaligen HSV-Spielers Dennis Diekmeier (36) im Bunte-Interview verriet, habe sich die Familie kürzlich von den behandelnden Ärzten getrennt. "Weil diese gesagt haben, wir operieren nicht mehr. Sie ist palliativ, es gibt keine Chance mehr", so Dana. Man habe ihr gesagt, dass alles, was man noch macht, unnötig sei. "Aber ich schaue doch nicht einfach zu, wie mein Kind stirbt? Auch wenn es nur ein Prozent ist, dass sie überlebt – das eine Prozent muss ich doch nutzen", sagte die YouTuberin. Promis & Stars "Dschungelcamp"-Teilnahme im kommenden Jahr? Jetzt spricht Simone Ballack "Ich lasse nichts unversucht, mein Kind zu retten und das würde jeder tun. Ich kann mir nicht vorwerfen, nicht alles versucht zu haben", sagte die 40-Jährige kämpferisch.

Familie Diekmeier schöpft Mut aus neuen Medikamenten