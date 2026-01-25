 1.202

Lack, Leder, Bondage: Model Irina Shayk schockt Fans mit bizarrer Fotostrecke

Model Irina Shayk hat mit einer Fotostrecke in der aktuellen Ausgabe des US-Magazins V für Diskussionen gesorgt.

Von Karolin Wiltgrupp

New York City (USA) - Die wilde und freizügige Seite von Irina Shayk (40) sind Fans inzwischen gewohnt. Doch mit ihrer Fotostrecke in der aktuellen Ausgabe des "V Magazine" hat die gebürtige Russin nicht jeden Follower auf Instagram begeistern können.

Irina Shayk (40) hat eine Riesen-Fangemeinde auf Instagram. Doch mit ihrer kürzlich veröffentlichten Fotostrecke konnte sie viele Follower nicht begeistern.  © Lewis Joly/Invision/AP/dpa

Schon das erste der insgesamt 13 Bilder ist ein wahres Statement: Mit dunklem Umhang, einem Nietenhalsband und in schwarzen Stiefeln posiert die 40-Jährige splitterfasernackt vor der Kamera. Nur ihre Hände verdecken die intimsten Stellen ihres nahezu makellosen Körpers.

Auf weiteren Aufnahmen wird es zwar nicht unbedingt freizügiger, dafür aber umso anrüchiger: Ob eingepackt in eine Bondage-Robe, im Lack-Kleid auf einer Schaukel oder mit schwarzer Leder-Gesichtsmaske - Irina Shayk ist sich in diesem Shooting wirklich für nichts zu schade.

"Ein großes Projekt mit einem tollen Freund", schwärmt sie in ihrem Beitrag und verlinkt den Fotografen und Filmemacher Steven Klein, der für das Schießen obskurer Bilder bekannt ist.

Shayks Euphorie können viele ihrer fast 24 Millionen Follower allerdings nicht teilen.

Fotostrecke von Irina Shayk im "V Magazine" sorgt für Furore

Follower enttäuscht von anrüchigen Shootingbildern des Models

Die 40-Jährige ist bekannt für ihre wilden und teils anrüchigen Looks.
Die 40-Jährige ist bekannt für ihre wilden und teils anrüchigen Looks.  © SAMEER AL-DOUMY / AFP

Statt Lob und Anerkennung ist in der Kommentarspalte vor allem jede Menge Kritik zu lesen.

"Ich mag das nicht", bringt eine Person ihre Meinung ziemlich schnell auf den Punkt. "Tut mir leid, aber diese Fotos machen mich unglücklich", ergänzt eine andere Nutzerin. Und wieder ein anderer Fan will wissen: "Warum hast du dem zugestimmt?"

Die Antwort darauf hat die Ex von Schauspiel-Star Bradley Cooper (51) wohl nur selbst.

Die "verführerische Spannung zwischen Berührung, Textur und der Kraft der Belichtung", wie es im US-Magazin heißt, haben die meisten Instagram-Nutzer beim Anblick der Aufnahmen jedenfalls nicht gesehen.

Titelfoto: Lewis Joly/Invision/AP/dpa

