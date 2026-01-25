Lack, Leder, Bondage: Model Irina Shayk schockt Fans mit bizarrer Fotostrecke
New York City (USA) - Die wilde und freizügige Seite von Irina Shayk (40) sind Fans inzwischen gewohnt. Doch mit ihrer Fotostrecke in der aktuellen Ausgabe des "V Magazine" hat die gebürtige Russin nicht jeden Follower auf Instagram begeistern können.
Schon das erste der insgesamt 13 Bilder ist ein wahres Statement: Mit dunklem Umhang, einem Nietenhalsband und in schwarzen Stiefeln posiert die 40-Jährige splitterfasernackt vor der Kamera. Nur ihre Hände verdecken die intimsten Stellen ihres nahezu makellosen Körpers.
Auf weiteren Aufnahmen wird es zwar nicht unbedingt freizügiger, dafür aber umso anrüchiger: Ob eingepackt in eine Bondage-Robe, im Lack-Kleid auf einer Schaukel oder mit schwarzer Leder-Gesichtsmaske - Irina Shayk ist sich in diesem Shooting wirklich für nichts zu schade.
"Ein großes Projekt mit einem tollen Freund", schwärmt sie in ihrem Beitrag und verlinkt den Fotografen und Filmemacher Steven Klein, der für das Schießen obskurer Bilder bekannt ist.
Shayks Euphorie können viele ihrer fast 24 Millionen Follower allerdings nicht teilen.
Fotostrecke von Irina Shayk im "V Magazine" sorgt für Furore
Follower enttäuscht von anrüchigen Shootingbildern des Models
Statt Lob und Anerkennung ist in der Kommentarspalte vor allem jede Menge Kritik zu lesen.
"Ich mag das nicht", bringt eine Person ihre Meinung ziemlich schnell auf den Punkt. "Tut mir leid, aber diese Fotos machen mich unglücklich", ergänzt eine andere Nutzerin. Und wieder ein anderer Fan will wissen: "Warum hast du dem zugestimmt?"
Die Antwort darauf hat die Ex von Schauspiel-Star Bradley Cooper (51) wohl nur selbst.
Die "verführerische Spannung zwischen Berührung, Textur und der Kraft der Belichtung", wie es im US-Magazin heißt, haben die meisten Instagram-Nutzer beim Anblick der Aufnahmen jedenfalls nicht gesehen.
Titelfoto: Lewis Joly/Invision/AP/dpa