Frauke Ludowig packt offen über TV-Karriere aus: "Partner kommen und gehen"
Köln - RTL ohne Frauke Ludowig ist eigentlich schon gar nicht mehr vorstellbar. Jetzt hat die Kult-Moderatorin enthüllt, wie sie im TV-Business so erfolgreich werden konnte.
Seit rund 30 Jahren moderiert die 62-Jährige beim Kölner Privatsender das Boulevard-Magazin "Exclusiv". Darin berichtet sie regelmäßig über mehr oder weniger wissenswerten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Schönen und Reichen.
Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt Frauke ihrer Community sogar den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit. Was vielleicht viele überraschen mag: Sie ist zwar in der glamourösen Glitzerwelt zu Hause, privat jedoch nie abgehoben.
Ihr Erfolgsrezept für das Überleben in der hart umkämpften Entertainment-Branche verrät die Blondine jetzt im neuen Buch "Der Code zum Erfolg" von Autor Tom Junkersdorf, das am 27. Januar erscheint und "Bunte" bereits vorliegt.
Darin formuliert sie ihren goldenen Karriere-Ratschlag so: "Lege so früh wie möglich den Grundstein für eine glückliche und erfüllte berufliche Zukunft. Und lass dich dabei nicht von privaten Ereignissen abbringen. Die passieren sowieso."
Frauke Ludowig rät: "Weichen für den Beruf frühzeitig stellen!"
Ergänzend fügt Ludowig hinzu: "Partner kommen und gehen - wenn man jung ist, bindet man sich meistens ja noch nicht dauerhaft. Aber die Weichen für den Beruf, den du möglichst ein Leben lang gerne ausfüllst, solltest du frühzeitig und konsequent stellen."
Weiter stellt die RTL-Ikone in dem Werk klar, dass es nie ihr Bestreben gewesen sei, Geld zu verdienen, um sich damit tolle Sachen zu kaufen: "Ich verdiene mein Geld gerne im wahrsten Sinne des Wortes. Ich arbeite gerne dafür, weil mir mein Beruf Freude macht."
Obwohl sie stets in der schillernden Welt unterwegs sei, lebe sie kein Luxusleben. "Ich behänge mich nicht mit wertvollem Schmuck und fahre keine teuren Sportwagen", führt Ludowig fort. Luxusgüter würden sie "nicht glücklich" machen.
Als viel beschäftigte Frau, die in ihrem Beruf aufgeht und viel Zeit im Sender verbringt, bestehe der wahre Luxus darin, "Zeit für meine Familie und meine Freunde" zu haben.
Neben Ludowig kommen in dem Buch auch noch 114 weiteren bekannte Persönlichkeiten aus dem Showbiz, dem Sport, der Wirtschaft und Politik zu Wort.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa