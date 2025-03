Dieses Buch hat für Sebastian Fitzek einen besonderen Stellenwert

Berlin - Zwei Jugendbücher haben den Bestseller-Autoren Sebastian Fitzek (53) besonders geprägt. Eines davon hat eine große Bedeutsamkeit und steht immer noch in seinem heimischen Bücherschrank.

Seit 2006 schreibt Sebastian Fitzek (53) Psychothriller, die alle zu Bestsellern wurden. © Jens Kalaene/dpa

"Einen besonderen Stellenwert in meinem Buchleben wird immer 'Unterm roten Dach' von Enid Blyton haben", sagte der 53-Jährige der dpa.

"Ein Werk, das sicherlich zu ihren unbekannteren Titeln zählt. Mich hat es damals allerdings komplett fasziniert, die Geschichte von Kindern, die, um zu verhindern, dass sie in ein Heim kommen, vorgeben, dass ihre Eltern noch anwesend sind und nicht, wie es der Wahrheit entspricht, im Koma liegen nach einem Autounfall."

Der Berliner Thriller-Autor erzählt: "Dieses Buch hat mich so sehr fasziniert in der vierten Klasse der Waldgrundschule, dass ich es mir immer und immer wieder aus der Schulbibliothek ausgeliehen habe", so Fitzek.

Er habe es so oft gelesen, bis die Lehrerin, die die Bibliothek verwaltete, es ihm am Ende schenkte. Bis heute stehe es noch in seinem Bücherregal.