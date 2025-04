Diese lästige Angewohnheit von Papa David sorgt für genervte Stimmung im Hause Beckham

Miami (USA) - Gibt es etwa schon wieder Zwist bei den Beckhams? Wie Papa David (49) jetzt durchblicken ließ, hat er einige Eigenarten an sich, die seine Familie oftmals als nervig empfindet.

Bei einer Podiumsdiskussion in Miami sprach David Beckham (49) offen über seine Zwangsstörung. © Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Um die Veröffentlichung seiner neuen Marke "IM8" zu promoten, nahm der ehemalige Fußball-Star am vergangenen Montagnachmittag an einer Podiumsdiskussion in Miami, Florida teil.

Dabei sprach er ehrlich über seine Zwangsstörung und erklärte, dass für ihn alles bis ins kleinste Detail durchstrukturiert sein müsse.

Tagtäglich alles organisieren zu müssen, sei für ihn selbst "ziemlich ermüdend". Wie muss es sich dann erst für seine Familie anfühlen?

Laut Beckham seien Frau Victoria (50) und die vier gemeinsamen Kinder nicht gerade begeistert von seiner Angewohnheit: "Es nervt meine Frau manchmal. Es nervt meine Kinder manchmal."

Andererseits macht es den Anschein, als könnte sich die Familie glücklich schätzen über das penible Verhalten des 49-Jährigen. Denn wie er weiter verrät, würden sie ohne ihn ständig Sachen vergessen und nichts wäre aufgeräumt.