Diese Regeln musste Sharon als "Bachelorette" einhalten: "Hätte mir Freiheiten gewünscht!"

Hannover - Bereits ein Jahr ist es nun her, dass Sharon Battiste (31) als " Bachelorette " bei RTL ihre große Liebe fand. Inzwischen sind sie und ihr Auserwählter Jan Hoffmann (32) sogar zusammengezogen und scheinen noch immer so glücklich, wie am ersten Tag.

Sharon Battiste (31) und Jan Hoffmann (32) fanden sich in der Dating-Show "Die Bachelorette". Welche Regeln gab es für sie? © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_ (Bildmontage)

Nach ihrer aufregenden Kennenlernphase vor laufenden TV-Kameras ist bei den beiden nun natürlich auch etwas Alltag eingekehrt. Aber mit welchen Gefühlen erinnert sich Sharon inzwischen an ihre Zeit in der Kuppelshow?

In einem Q&A auf ihrem Instagram-Account wurde die Schauspielerin nun gefragt, welche Regeln sie als "Bachelorette" eigentlich einhalten musste: "Ich hatte keine Regeln", begann die ihre Antwort zunächst, schränkte diese dann aber doch noch etwas ein: "Klar, so kleine Regeln schon."



So mussten während der gesamten Dreharbeiten nicht nur die Kandidaten ihr Handy abgeben. Auch die Bachelorette durfte ihr Smartphone nicht dabei haben.

Das habe sie auch eigentlich nicht weiter gestört, so Sharon. Doch was ihr in der Zeit am meisten gefehlt habe, sei tatsächlich die Musik gewesen. "Ich hätte mir gerne Freiheiten gewünscht. Also wenn ich traurig bin, möchte ich traurige Musik hören", erinnerte sich Sharon an die Zeit.

Das sei eben nur begrenzt möglich gewesen. Schließlich habe sie zwar als Ersatz einen MP3-Player auf der Reise dabei gehabt. Auf diesem seien aber nur 14 Songs gewesen. "Davon war einer ein Bibi-Blocksberg-Hörspiel und ich hatte verschiedene Musikstile drauf", sagte sie. Doch zwischenzeitlich habe die Auswahl einfach nicht gereicht.

Doch diese kleinen Hürden scheinen inzwischen auch nur noch nebensächlich zu sein: "Ich hatte die beste Zeit meines Lebens, sag’ ich Euch, wie es ist!", so die 31-Jährige heute.