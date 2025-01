Diesen Kindheitstraum will sich Sängerin Loi unbedingt erfüllen

An der Sängerin Leonie Greiner alias Loi kommt aktuell niemand vorbei: Mit TAG24 sprach sie über große Träume und ihren Song "Left in your Love".

Von Franziska Rentzsch

Hamburg/Mannheim - An der einstigen "The Voice Kids"-Finalistin Leonie Greiner (23) kommt aktuell niemand vorbei: Mit TAG24 sprach Loi über offene Türen, große Träume und ihren Song "Left in your Love".

Ihr Song "Gold" öffnete der Sängerin Loi (23) vor zwei Jahren viele Türen. © Screenshot/Instagram/loi.music, Joerg Carstensen/dpa (Bildmontage) Nachdem Leonie mit ihrer Stimme bereits 2017 bei "The Voice Kids" überzeugen konnte, wurde sie 2022 unter dem Namen Loi einem noch größeren Publikum bekannt: Ihr Song "Gold" ging durch die Decke und stellte ihr Leben auf den Kopf. "'Gold' hat definitiv einiges verändert. Der Erfolg hat mir nicht nur eine größere Sichtbarkeit und Reichweite gegeben, sondern auch viele neue Türen geöffnet", so Loi zu TAG24. Sie habe aber ebenso gemerkt, dass der Erfolg mehr Verantwortung mit sich bringe. Ihr Wunsch: "Ich möchte weiterhin authentische Musik machen und mir selbst treu bleiben." In den vergangenen Jahren hat die heute 23-Jährige auf vielen besonderen Bühnen gespielt: Inzwischen performte sie schon mehrfach bei der großen ZDF-Silvester-Show am Brandenburger Tor, trat in der Elbphilharmonie auf und gewann zuletzt als Panda die Show "The Masked Singer". Doch an einem Ort stand Loi bisher noch nicht auf der Bühne. Promis & Stars Felix Neureuther unter Beschuss: Ist seine Challenge mit Lena Oberdorf zu weit gegangen? "Ich möchte unbedingt im Madison Square Garden in New York auftreten. Ich habe schon als kleines Kind davon geträumt, dort einmal auf der Bühne zu stehen", verriet sie TAG24 weiter.

