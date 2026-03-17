Diesen kuriosen Gegenstand hatte eine Schauspielerin bei den Oscars dabei
USA - Am Wochenende fand wohl die wichtigste Preisverleihung des Jahres statt: die Oscars. Ein Abend voller Glanz, Glamour und unvergesslicher Filme - doch Schauspielerin Mckenna Grace (19) verfolgte noch eine ganz andere Mission.
Auf dem roten Teppich präsentierte die 19-Jährige ihr rosa Kleid und verzauberte damit alle Zuschauer - doch in ihrem Gewand hatte sie noch etwas ganz Besonderes versteckt.
"Wartet, wartet, wartet! Wollt ihr sehen, was ich in meinen Taschen habe?" fragte die junge Schauspielerin in einem Interview mit Entertainment Tonight. Kurz darauf zog sie mehrere Packungen Pokémon-Karten aus ihrem Kleid - ein Gegenstand, der wohl noch nie zuvor bei den Academy-Awards zu sehen gewesen war!
"Ich stehe total auf Pokémon-Karten. Ich wollte versuchen, die erste Person zu sein, die bei den Oscars Pokémon-Karten öffnet. Das war mein Plan an diesem Abend", erklärte Grace lachend.
Die Antwort, auf die Frage, ob sie ihre Karten mit anderen tauschen würde, ließ sie sich offen: "Vielleicht, mal sehen. Vielleicht behalte ich sie auch einfach für mich."
Wenn sie jedoch auf einen anderen Pokémon-Fan getroffen wäre, hätte sie sich durchaus vorstellen können, die Karten zu tauschen.
Mckenna Grace’ Leidenschaft für Pokémon reicht schon Jahre zurück
Später postete sie in ihrer Instagram-Story einen Clip, in dem sie die Karten öffnete und diese ihrem Freund, dem "Drachenzähmen leicht gemacht"-Darsteller Mason Thames (18), zeigte. Dass die 19-Jährige ein großer Fan des Nintendo-Franchises ist, ist schon länger bekannt.
"Ich liebe Pokémon so sehr. Ich habe vier Ordner in meiner Schublade im Schlafzimmer, die nach Seltenheit sortiert sind", verriet sie bereits Ende 2024.
Doch nicht nur ihre Pokémon-Aktion sorgte für Aufsehen - auch ihr Kleid von Vera Wang blieb im Gedächtnis. Das rosa Gewand war zugleich eine Hommage an Gwyneth Paltrow, die 1999 bei den Oscars ein ähnliches Kleid getragen hatte.
Titelfoto: Frederic J. BROWN / AFP