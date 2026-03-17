Diesen kuriosen Gegenstand hatte eine Schauspielerin bei den Oscars dabei

USA - Am Wochenende fand wohl die wichtigste Preisverleihung des Jahres statt: die Oscars . Ein Abend voller Glanz, Glamour und unvergesslicher Filme - doch Schauspielerin Mckenna Grace (19) verfolgte noch eine ganz andere Mission.

Mckenna Grace (19) zog mit ihrem rosafarbenen Kleid von Vera Wang alle Blicke auf sich. © Frederic J. BROWN / AFP

Auf dem roten Teppich präsentierte die 19-Jährige ihr rosa Kleid und verzauberte damit alle Zuschauer - doch in ihrem Gewand hatte sie noch etwas ganz Besonderes versteckt.

"Wartet, wartet, wartet! Wollt ihr sehen, was ich in meinen Taschen habe?" fragte die junge Schauspielerin in einem Interview mit Entertainment Tonight. Kurz darauf zog sie mehrere Packungen Pokémon-Karten aus ihrem Kleid - ein Gegenstand, der wohl noch nie zuvor bei den Academy-Awards zu sehen gewesen war!

"Ich stehe total auf Pokémon-Karten. Ich wollte versuchen, die erste Person zu sein, die bei den Oscars Pokémon-Karten öffnet. Das war mein Plan an diesem Abend", erklärte Grace lachend.

Die Antwort, auf die Frage, ob sie ihre Karten mit anderen tauschen würde, ließ sie sich offen: "Vielleicht, mal sehen. Vielleicht behalte ich sie auch einfach für mich."

Wenn sie jedoch auf einen anderen Pokémon-Fan getroffen wäre, hätte sie sich durchaus vorstellen können, die Karten zu tauschen.