Dieser TV-Moment veränderte das Leben von "Tagesschau"-Sprecher Schreiber

"Tagesschau"-Moderator Constantin Schreiber (45) hat gelernt, mit der Negativität der Nachrichten umzugehen. © Focke Strangmann/dpa

In den seltensten Fällen geht es in den Nachrichten um schöne Geschichten, meist weisen sie eine gewisse Negativität auf. Damit umzugehen, ist nicht immer einfach, das weiß auch Schreiber. "Ich habe gemerkt, dass man etwas dagegen tun kann, indem man Zeit und Aufmerksamkeit auf Dinge lenkt, die einen stärken und mit positiven Eindrücken und Gefühlen ausfüllen", erzählte der 45-Jährige im Bunte-Interview.

Mittlerweile nehme er sich bewusst Zeit und suche bestimmte Situationen, um etwas anderes zu machen. "Ich konzentriere mich dann auf das Zusammensein mit Freunden und Familie, auf Reisen, auf ein gutes Buch, auf das Spielen mit den Kids", sagte Schreiber.

Vor allem ein bestimmter Tag änderte seinen Blick auf das Geschehen: der Kriegsbeginn in der Ukraine im Jahr 2022. "Bis zum Ukraine-Krieg war es für mich nie ein Thema, wie ich mit schlechten Nachrichten umgehe. Als der Krieg begann, habe ich dann gemerkt, dass eine Schutzhülle durchbricht und mich zum ersten Mal die Frage beschäftigt: Was macht man, wenn man merkt, dass es zu viel wird?", erklärte der Moderator, den in besagter "Tagesschau"-Ausgabe ein Schaudern durchzog.

Ebenso schockiert hätte ihn die Nachricht von der ermordeten Shiri Bibas und ihren beiden Söhnen. "Ich habe die Meldung vorgelesen, dass die Hamas-Geiseln nicht mehr am Leben sind. Zu erfahren, wie sie umgebracht wurden, war fürchterlich", gab Schreiber zu, der mittlerweile auf eine Tätigkeit aus seiner Jugend zurückgreift, um mit den Schreckensmeldungen klarzukommen.