Bella Thorne erhebt schwere Gewaltvorwürfe gegen Mickey Rourke: "Dieser verdammte Kerl"

Kalifornien (USA) - Schauspielerin Bella Thorne (27) macht ihrem Ärger ordentlich Luft: In den sozialen Medien wettert sie gegen einen ehemaligen Schauspielkollegen, der ihr eine der "schlimmsten Erfahrungen" in ihrer Karriere beschert hat.

Schauspielerin Bella Thorne (27) erhebt in den sozialen Medien schwerwiegende Vorwürfe gegen einen Schauspielkollegen. © SAMEER AL-DOUMY AFP

Derzeit erhält Schauspieler Mickey Rourke als Teilnehmer in der amerikanischen Version von "Big Brother" ordentlich Gegenwind. Nun lässt sich auch der ehemalige Disney-Star Bella Thorne über den 72-Jährigen aus.

In einem Post auf X teilte sie mit ihren Followern eine traumatische Erfahrung am Film-Set, für die vor allem Rourke verantwortlich sein soll.

"Dieser verdammte Kerl. EKELHAFT. Ich musste mit diesem Mann arbeiten - in einer Szene, in der ich auf den Knien bin und meine Hände auf dem Rücken gefesselt sind", schreibt sie zu einem Bild des Schauspielers. "Er sollte einen Metallschleifer an meiner Kniescheibe ansetzen, aber stattdessen hat er ihn an meinen Genitalien durch meine Jeans hindurch benutzt."

Zahlreiche blaue Flecken habe Thorne an ihrem Beckenknochen von dieser Szene davongetragen. Doch damit nicht genug: In einem zweiten Post feuert sie erneut gegen den Schauspieler und wirft ihm vor, sie absichtlich während der Dreharbeiten gedemütigt zu haben.