Dieses Lied kennt wirklich jeder! Das steckt hinter der TikTok-Sensation

Von Nora Petig

Hamburg/Berlin - Bodo Wartke (46), eigentlich Klavierkabarettist, bewegt derzeit die Social-Media-Welt mit seinem Zungenbrecher "Barbaras Rhabarberbar". Was hinter dem Clip steckt und ob sich der unerwartete Social-Media-Erfolg für ihn auszahlt, verriet er TAG24 im Gespräch.

Bodo Wartke (46) ist derzeit, wenn er nicht gerade auf einer Schaukel sitzt, ein regelrechtes Social-Media-Phänomen. © Sven A. Hagolani Auf dem Weg von Berlin nach Itzehoe blieb Bodo Wartke ein wenig Zeit, um in Hamburg - ja, der Mann ist auf dem Sprung - über seinen viralen Zungenbrecher "Barbaras Rhabarberbar" zu sprechen. Inzwischen ist der nicht nur im deutschsprachigen Raum ein Hit, sondern wird auch international in unzähligen Instagram-Reels geteilt. Die Klickzahlen? Enorm! Mehrere Millionen Mal wurde der Song auf Instagram angeklickt, auf TikTok sogar noch ein bisschen mehr. Aber wie kam der etablierte Musiker überhaupt auf die Idee, Zungenbrecher zu vertonen? "Wie so vieles, was ich mache, fing alles mit einer Schnapsidee an", so Bodo Wartke. "Barbaras Rhabarberbar" ist zwar nicht sein erster Zungenbrecher, den er auf Social Media geteilt hat, aber neben "Der dicke Dachdecker" einer seiner erfolgreichsten. Promis & Stars Überraschende Baby-News: Dieser AWZ-Star wird zum ersten Mal Vater - und zwar ganz bald! "Wir waren eh auf der Suche nach einem geeigneten Format für Social Media. Und da dachte ich 'Dann vertonen wir einfach das.'" Ein Musiker aus der Schweiz lieferte die passenden Beats und los ging es. Ein neues Format war geboren. Sein erster Zungenbrecher, den er mit seinen Followern teilte: "Fischers Fritz". Einige seiner Zungenbrecher-Schätze fand der 46-Jährige auf sprachpädagogischen Seiten, einen anderen zeigte ihm sein Cousin ... "Und dann fing ich irgendwann an, mir selber welche auszudenken. Inzwischen habe ich über 50 Zungenbrecher aufgenommen und es ist kein Ende in Sicht." Auf der Zugfahrt zum Interviewtermin habe er sich erst wieder zwei Neue ausgedacht.

Bodo Wartke: "Das Besondere an dieser Geschichte ist die aberwitzige Substantiv-Aneinanderreihung"

Der Zungenbrecher "Barbaras Rhabarberbar" ist nicht neu. Ein Video der Kurzgeschichte wurde schon vor rund zehn Jahren auf YouTube hochgeladen. "Das Besondere an dieser Geschichte ist die aberwitzige Substantiv-Aneinanderreihung. Darin liegt der Reiz dieses Zungenbrechers. Nur, wie alle anderen auch, reimt der sich nicht." Reimen kann der Musiker bekanntermaßen ganz gut und so entstand schließlich Bodo Wartkes Adaption von "Barbaras Rhabarberbar" gemeinsam mit Marti Fischer (33). Von "Barbaras Rhabarberbar" soll es demnächst auch eine Fortsetzung geben, verriet der 46-Jährige im Gespräch. Vielleicht sogar noch im März ...

"Barbaras Rhabarberbar" erobert TikTok und Instagram

Wartke ist nicht nur solo, sondern auch mit der SchönenGutenA-Band unterwegs. © Sven A. Hagolani Zahlreiche Menschen weltweit teilten in der Vergangenheit den Zungenbrecher "Barbaras Rhabarberbar" in ihren Reels und TikToks. "Das Interessante ist, dass beide Zungenbrecher (Anm.d.Red.: "Der dicke Dachdecker" und "Barbaras Rhabarberbar") vor allem in anderen Ländern großen Anklang finden, wo gar kein Deutsch gesprochen wird", so Wartke. "Viele Leute hören 'Barbaras Rhabarberbar' und denken, 'Was ist denn hier los, was geht denn da ab?' Bei 'Abra Kadabra' klingelt es dann bei den Leuten. Und es ist auch wirklich süß, was sie draus machen." Promis & Stars Trennung nach 19 Jahren! Darum gehen "Die Zipfelbuben" getrennte Wege Einer verkleidete sich beim Zauberspruch als Lord Voldemort, es wurden Workouts zu dem Song gemacht und natürlich auch Rhabarberkuchen gebacken. Aus dem Versuch, "Der dicke Dachdecker" nachzusprechen, sei sogar eine Challenge geworden. "Das war einfach schön zu sehen, wie sich das verselbstständigt hat und was das für eine Kreativität entfesselt hat."

Mit dem Erfolg gerechnet habe er nicht. "Gar nicht", verriet der 46-Jährige. Dass die kleinen Songs auch auf Spotify veröffentlicht werden sollen, war zwar schon vor dem großen Erfolg geplant, "aber eigentlich war das nur ein Gimmick für Social Media. Dass die Resonanz so überwältigend ist, das hätte ich nie für möglich gehalten."

Bodo Wartke: "Mal gucken, was passiert, wenn es noch weiter um den Globus geht"