Was ist mit Dieter Bohlens Gesicht passiert? Pop-Titan klärt Rätsel um TV-Panne auf

Tötensen - Seit dem 4. April flimmert die 22. Staffel " Deutschland sucht den Superstar " wieder über die Bildschirme. Natürlich auch mit dabei: Dieter Bohlen (72). Doch nach der Ausstrahlung der ersten Folgen häufen sich die Fragen der Zuschauer auf Social Media - vor allem zum Aussehen des Pop-Titans.

Dieter Bohlen (72) sitzt mit kurzer Unterbrechung seit der ersten Staffel "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ey, wie viele Filter liegen über Bohlens Gesicht?", heißt es von den Fans unter anderem in den Kommentaren zu Videoausschnitten der Show auf dem Instagram-Profil von DSDS. "Wieso hat Dieter noch einen stärkeren Filter drauf? Das Bild ist total verschwommen, wenn er eingeblendet wird", schließt sich ein weiterer Zuschauer an.

Und tatsächlich: Kaum eine Falte zeichnet sich im Gesicht des 72-Jährigen während der Sendung ab. Stattdessen wirken seine Gesichtszüge nahezu verschwommen. Doch dafür gibt es eine Erklärung. "Ja meine Freunde, ihr sagt ja immer: 'Du hast so Filter am Kopf. Wie sieht das aus?'", beginnt Bohlen sein Statement auf Instagram.

"Das ist leider völlig in die Hose gegangen. Da sind so neue Leute dran. Früher hatte ich einen, der konnte das. Und jetzt habe ich einen, der das macht, dass ich aussehe wie ein Geist aus der Flasche", macht er seinen Arbeitgeber RTL für sein verändertes Gesicht verantwortlich.

"Wir arbeiten dran. Das kriegen wir hin. Im Recall ist es besser. Ich schwöre es euch. Wartet noch ein bisschen ab", erklärt der Juror weiter. Die Recall-Folgen sollen noch im April ausgestrahlt werden. Doch es geht weiter mit Fragen der Fans, die während der Ausstrahlung der ersten DSDS-Folgen häufiger aufkommen.