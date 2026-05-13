Fake-Vorwürfe bei DSDS: Jetzt enthüllt Dieter Bohlen die Wahrheit

Tötensen/Köln - Seit vergangenem Samstag steht fest: 16 Jahre nach seiner Niederlage hat Menowin Fröhlich (38) " Deutschland sucht den Superstar " gewonnen. Einige Fans lässt der Sieg stutzig werden. Gerüchte um Manipulation bei RTL im DSDS-Finale machen seitdem die Runde. Dieter Bohlen (72) räumt nun auf.

Dieter Bohlen (72) ist im DSDS-Finale am 9. Mai selbst mit einem Hit aufgetreten. © Rolf Vennenbernd/dpa

"So, meine Freunde, jetzt ist aber auch wirklich gut mit diesen ganzen Fakes", beginnt der Pop-Titan ein Statement zu den Manipulations-Gerüchten rund um die Finalshow am 9. Mai.

Nicht nur die Kandidaten, auch Bohlen selbst performte während der Sendung einen Song auf der Bühne. Ohne seinen damaligen "Modern Talking"-Kollegen Thomas Anders (63) gab der 72-Jährige einen der bekanntesten Songs des Pop-Duos zum Besten: "You're My Heart, You're My Soul".

Selbst bei der Performance des Pop-Titanen wurden Zuschauer stutzig und warfen Bohlen unter anderem vor, nicht live gesungen zu haben. "Ich habe live gesungen, ich schwöre. Und natürlich ist da auch sonst nichts fake", stellt der 72-Jährige klar.

Dass Menowin sich den Sieg einheimste, führte bei einigen Zuschauern offenbar ebenfalls dazu, an der Echtheit des Voting-Ergebnisses zu zweifeln. Schließlich nahm der 38-Jährige 2010 schon einmal an der Casting-Show teil, belegte damals allerdings nur Platz zwei.